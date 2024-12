Compra una macchina nuova e poi si schianta nel negozio distruggendolo: il motivo è assurdo

E se comprassimo un’auto e poi fossimo scontenti del nostro acquisto? Un uomo si è schiantato contro la vetrina della concessionaria dopo un acquisto andato male.

Quando decidiamo di comprare un’automobile dobbiamo prendere in considerazione vari fattori, uno tra tutti il budget che abbiamo a disposizione. Quando quest’ultimo è limitato, infatti, dobbiamo valutare di dover rinunciare a qualcosa e di accontentarci di un veicolo che potrebbe avere qualche problemino.

Un uomo sembra non essere stato affatto ben disposto nei confronti della sua nuova auto. Il fatto è avvenuto lo scorso lunedì. Ha acquistato un veicolo e di lì in poi le cose non sono andate molto bene.

L’uomo si è presentato in concessionaria con un budget limitato. Con questa cifra ha acquistato una vecchia Subaru, cioè una delle auto disponibili tra le cosiddette mechanic’s special.

Non è contento dell’auto acquistata e si schianta nella concessionaria: il video andato virale

In altre parole questo veicolo faceva parte di un accordo per cui il cliente accetta di acquistare un veicolo a prezzo contenuto a fronte del rischio che possano esserci problemi con la macchina. Ed evidentemente le cose sono andate proprio così, come dimostra un video andato virale su X.

Michael Murray, il nome dell’acquirente, ha infatti acquistato la macchina, per poi dirsi subito insoddisfatto e intenzionato a restituirla, per avere un rimborso. Proprio per via del contratto sottoscritto, però, il venditore gli ha risposto che non era possibile.

A quel punto l’uomo ha minacciato che si sarebbe schiantato contro la vetrina del negozio se non gli avessero dato ascolto. Di fronte a minacce di questo tipo si potrebbe pensare che si sia trattato di un’esagerazione e invece l’uomo ha tenuto fede alla sua promessa.

Verso le 4 del pomeriggio, infatti, ha portato la macchina a schiantarsi nel negozio, per lo stupore di tutti i presenti che hanno registrato il video. In seguito è stata chiamata la polizia di Sandy e l’uomo è stato arrestato con le accuse di aver commesso un atto criminale e un comportamento sconsiderato, nonché un grave danno economico.

I danni stimati, infatti, ammontano a circa 10mila dollari, eppure Tyler Slade, il manager della concessionaria, ha dichiarato: “Ci dispiace davvero per questo cliente. Gli auguriamo ogni bene, anzi, il meglio“.