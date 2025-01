Compri sempre pesce surgelato scadente perché non sai davvero leggerne l’etichetta: così non sbagli più

Il pesce surgelato è una grandissima comodità ma devi conoscere alcuni consigli per fare gli acquisti giusti. Ecco quali sono.

Fare la spesa è diventato una sorta di enorme lavoro perché cerchiamo di non spendere un capitale ma di comprare prodotti sani, buoni e con un rapporto qualità prezzo interessante. Un alimento che costa sempre moltissimo è il pesce fresco e poi non tutti lo sappiamo lavorare nel modo corretto. Ecco quindi che compriamo il pesce surgelato.

Ma sappiamo veramente scegliere il prodotto migliore anche in questo caso? Noi oggi ti vogliamo dare dei consigli davvero utili che ti permettono di comprare un prodotto buonissimo. Andiamo a vedere quali sono.

I 4 consigli per il pesce surgelato

Quando siamo nel supermercato ci sono mille cose da controllare per cercare di fare una spesa intelligente e comprare prodotti che fanno bene alla nostra famiglia. Ovviamente le “schifezze” si comprano ma bisogna sempre limitarsi. Noi oggi ti vogliamo parlare di come poter scegliere il pesce surgelato, che è una buona idea, se non conosciamo bene il pesce fresco, per mangiarlo.

Oppure se non abbiamo una pescheria vicina. Nel banco dei congelatori ci sono tantissimi marchi ma a che cosa dobbiamo fare caso per fare una scelta buona per la pancia e per le nostre finanze? Ci sono ben 4 consigli che è bene conoscere, in questo modo rispetteremo anche l’ambiente che sta vivendo dei momenti difficili.

Come prima cosa iniziamo dicendo che bisogna sempre leggere le etichette, anche in questo caso. Il motivo? Il nostro pesce surgelato deve contenere solamente pesce e non additivi artificiali, questo è un punto importante. Poi per quanto riguarda le zone di pesca cerchiamo di scegliere quelle che hanno un inquinamento minore, ovvero:

Zona FAO 37: Mar Mediterraneo e Mar Nero

Zona FAO 21 e 27: Atlantico nord-occidentale e nord-orientale

Zona FAO 34: Atlantico centrale e orientale

Terzo consiglio. Cerchiamo di acquistare solamente prodotti che hanno in evidenza il marchio MSC (Marine Stewardship Council). Questo ci indica che è stato pescato in modo responsabile per l’ambiente. Ultimo ma non meno importante, preferiamo il surgelamento rapido a bordo perché mantiene tutto il suo sapore ed i nutrienti del nostro pesce.

Adesso che conosci questi 5 consigli siamo certi che non avrai alcun tipo di problema a comprare il pesce surgelato facendo una scelta corretta e responsabile per l’ambiente, oltre che per il portafoglio! E ricorda che il pesce andrebbe mangiato almeno due volte alla settimana.