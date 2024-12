Con pochi euro ho risolto per sempre il problema del cattivo odore dalla pattumiera: ora evito figuracce

La pattumiera che puzza è uno dei problemi più comuni in casa: con pochi euro ho risolto il problema definitivamente.

A che serve sudare sette camicie per far brillare la nostra casa se, poi, nell’aria si respira un fastidioso e intenso cattivo odore, che nemmeno i più intensi profumatori riescono a eliminare? A tutti sarà capitato di dover fare i conti con la pattumiera e la sua puzza e di non riuscire a trovare una soluzione che evitasse figuracce o risolvesse il problema. Eppure, bastano pochi euro per fare la differenza.

Lo sappiamo bene, a volte anche quando abbiamo cura di igienizzarla con frequenza sembra non cambiare niente: quell’odore resta impregnato in casa e noi ci sentiamo a disagio al pensiero di avere ospiti a casa. Prima di arrenderci, però, possiamo mettere in pratica un semplice trucco anche molto economico che in pochi conoscono.

Addio cattivo odore dalla pattumiera: con pochi euro ho risolto

No, niente prodotti costosi, niente pattumiere di ultima generazione e, soprattutto, niente fatica quotidiana. Ciò che useremo sono tre semplici prodotti dal prezzo ragionevole anche facili da reperire. Sempre che non li abbiamo già a casa. Per prima cosa, procediamo ad un lavaggio della pattumiera e asciughiamo con cura.

Prima di inserire il nuovo sacchetto, però, muniamoci di un filtrino, di quelli adesivi che spesso applichiamo ai piedi delle sedie per evitare che “striscino” in modo rumoroso sul pavimento. Ne basteranno un paio a seconda della capienza della pattumiera. Sul filtrino lasciamo cadere una o due gocce di un olio essenziale a scelta, quello che preferiamo: limone, vaniglia, cannella, rosmarino e così via. Andiamo quindi ad incollare il filtrino sul fondo della pattumiera usando il lato adesivo e poi inseriamo il sacchetto.

A questo punto, ci occorrerà un altro ingrediente: il bicarbonato. Sì, proprio quello che in genere teniamo in cucina. Dovremo, infatti, spolverarne una quantità generosa sul fondo del sacchetto. Questo avrà il compito di assorbire gli odori di ciò che vi getteremo all’interno, mentre l’olio essenziale spanderà poco alla volta il suo profumo.

In questo modo, con pochi euro di spesa, avremo risolto uno dei problemi più comuni e odiosi con cui si possa avere a che fare in casa. Ovviamente, dovremo aver cura, nel momento in cui l’olio essenziale sarà ormai del tutto evaporato, di sostituire il filtrino con un nuovo.