Con un tombino in ghisa rompeva le vetrine per rubare: denunciato 20enne

Il comando Carabinieri stazione di Scauri di Minturno a conclusione di articolate e immediate indagini intraprese a seguito dei furti, portati a temine nella nottata del 17 marzo scorso, ai danni di tre esercizi commerciali del luogo, commessi con l’effrazione dei vetri antisfondamento tramite l’utilizzo di un tombino in ghisa, hanno denunciato, in stato di detenzione per altra causa, alla Procura della Repubblica di Cassino, un ventenne del posto già agli arresti domiciliari che, nel compiere le effrazioni, si è anche procurato un taglio alla mano, lasciando sul luogo diverse tracce ematiche.

Considerato che il 20enne giovane si trovava agli arresti domiciliari per reati dello stesso genere, è stato denunciato anche per evasione.