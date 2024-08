Concessioni balneari a Gaeta, il sindaco spiega i progetti

Nella seduta di sabato il Consiglio comunale gaetano ha attestato, con voto favorevole della massima assise cittadina, l’interesse pubblico delle prime istanze di project financing pervenute all’Ente in merito all’affidamento delle nuove concessioni balneari. Piu’ di tre milioni di euro di investimenti destinati alla pubblica utilità oltre a servizi di interesse sociale e nuovi investimenti sui beni demaniali per i servizi alla clientela. I progetti presentati ed esaminati dal Consiglio prevedono anche la realizzazione del nuovo lungomare di Serapo, attraverso l’indietreggiamento degli attuali confini dei vari stabilimenti tra Via Serapide e Via Ancona. «Il lungomare di Serapo proseguirà omogeneamente nella sua larghezza nel tratto che va da Via Firenze e fino a Via Ancona dando vita ad una nuova infrastruttura turistica a beneficio dell’intera comunità locale – spiega il Sindaco di Gaeta Cristian Leccese. – Inoltre sono previsti gli interventi di demolizione delle cabine degli stabilimenti che ostruiscono la visibilità del mare, ridando valore paesaggistico al nuovo lungomare. Altro elemento di rilievo sono gli investimenti destinati alla collettività: oltre 4 milioni di euro solo per le prime cinque istanze approvate oggi che contemplano non solo la riqualificazione del lungomare ma anche la riqualificazione di Via Firenze, Via Roma, Via Marina di Serapo e Via Serapide. Prevista anche la realizzazione di una “arena” sportiva con tre campi a fruizione pubblica.» Un’ azione altrettanto importante proposta da tutti i progetti è la realizzazione degli impianti fotovoltaici che saranno utilizzati nella forma di una comunità energetica a favore dell’Amministrazione Comunale. «Questo significa – continua il primo cittadino – non solo sostenibilità ambientale ma anche la possibilità di risparmiare diverse risorse economiche da parte del Comune a valere sulle bollette elettriche. Potremmo avere delle economie sul nostro bilancio e magari destinarle a beneficio di attività sociali.» Gli investimenti poi riguardano anche i beni demaniali per modernizzare e rinnovare strutture e servizi a favore della clientela. Ultimo elemento di positività sono i servizi a favore della comunità, dai servizi dedicati alla cultura, ai servizi sociali, ai giovani, alle attività turistiche,per circa due milioni di euro. «Proseguiamo speditamente – conclude il Sindaco – con queste istruttorie certi di aver contribuito a scrivere una pagina della storia della nostra Città, ma soprattutto di aver avviato una strada di nuovo sviluppo socio economico del territorio, sicuro, definito e soprattutto sostenibile! »