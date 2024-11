Condominio, stendere i panni fuori è pericoloso: in questo caso sono 800€ di multa

Stendere i panni fuori può potare a conseguenze inattese: occhio in condominio, fino a 800 euro di multa.

Chi penserebbe mai che compiere un gesto quotidiano, come quello di stendere ad asciugare il proprio bucato, potrebbe portare a conseguenze non proprio piacevoli? Del resto, ci viene naturale, una volta terminato il ciclo di lavaggio in lavatrice, raccogliere gli indumenti umidi e portarli fuori, all’aria aperta. Eppure, in alcuni casi, questa mossa potrebbe costarci cara: fino a 800 euro di multa.

Partiamo dal presupposto che vivere in un condominio non è sempre facile e che, come per molte altre cose nella vita, ha i suoi vantaggi e svantaggi. Ci sono, però, alcuni dettagli che non dovremmo mai sottovalutare se vogliamo assicurarci di incorrere in problemi non da poco: facciamo chiarezza a riguardo.

Condominio e panni stesi: occhio, cosa potresti rischiare

Iniziamo col dire che, in effetti, salvo casi specifici che vedremo a breve, non esiste una legge vera e propria che ci vieta di stendere il nostro bucato sul balcone o dalla finestra. Al contempo, è anche vero che il senso civico dovrebbe essere sufficiente a regolare questo nostro comportamento: assicurarsi, ad esempio, che questo non “sgoccioli” nell’abitazione sotto la nostra, per dirne una. Ma non è tutto.

Come sappiamo, in genere chi vive in un condominio si ritrova ad avere a che fare con il “regolamento condominiale”. Al suo interno, troviamo, appunto, quelle regole che tutti i condomini sono tenuti a seguire e che potrebbero comprendere, tra le altre, anche direttive per quanto riguarda il bucato steso ad asciugare. Pochi sanno, inoltre, che il codice civile prevede, in caso di violazione di tale regolamento, una sanzione fino a 200 euro che può elevarsi a 800 in caso di recidiva. Ciò non significa che ogni condominio avrà, nel suo regolamento, specifiche a riguardo, ma che è fondamentale accertarsene per evitare problemi.

Attenzione, però, non è l’unico caso in cui rischiamo con i panni stesi. Poc’anzi parlavamo dell’assegna di leggi apposite relative all’argomento, ma c’è un dettaglio da tenere bene a mente. In alcune zone, infatti, stendere il bucato da alcuni balconi potrebbe essere vietato dai regolamenti comunali. Il motivo? Tutelare l’aspetto estetico della città. In tal caso, potrebbero esserci dei limiti precisi a riguardo, da conoscere e rispettare, come fasce orarie e simili. Non resta, quindi, che informarsi per bene prima di mettersi all’opera.