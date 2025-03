Contaminazione da salmonella, non mangiate questo dolce: è tra i più consumati

Il Ministero della Salute ha emanato un allarme alimentare che riguarda un prodotto molto consumato dagli italiani: non mangiatelo.

Per salvaguardare la salute degli italiani, continua senza interruzioni il lavoro di controllo da parte degli OSA sugli alimenti che finiranno sulle nostre tavole. Questa volta il Ministero ritira un prodotto molto consumato per rischio salmonella.

Gli OSA sono gli operatori del settore alimentare che hanno l’obbligo di informare i propri clienti sulla mancata conformità riscontrata negli alimenti da essi posti in commercio e a ritirare il prodotto dal mercato.

Qualora il prodotto fosse già stato venduto al consumatore, l’OSA deve inoltre provvedere al richiamo cioè deve informare i consumatori sui prodotti a rischio, anche mediante cartellonistica da apporre nei punti vendita, e a pubblicare il richiamo nella specifica area del portale del Ministero della Salute.

La pubblicazione del richiamo è a cura della Regione competente per territorio, che lo riceve direttamente dall’OSA, previa valutazione della ASl. Valgono come informazione ai consumatori soltanto i richiami e loro revoche pubblicati nel portale del Ministero della Salute. Il prodotto richiamato.

Ritiro alimentare: non mangiatele potrebbero causarvi la salmonella

Il nuovo ritiro riguarda un dolce tra i più consumati in Italia. Se lo avete comprato il consiglio è quello di riportarlo subito in negozio che vi rimborserà sotto forma di denaro o di altri prodotti. Il Ministero della Salute si è già adoperato per un ritiro urgente in tutta Italia, ma qualche confezione potrebbe essere finita nelle case degli italiani. Controllate lotto e scadenze.

Parliamo, come avete capito, di sfogliatelle napoletane. Il produttore è SWEET CREAM SRLS. I lotti ritirati sono quelli prodotti da luglio 2024 a gennaio 2025. la data di scadenza parte dall’11 luglio 2025 e finisce al 17 gennaio 2026. Le confezioni ritirate sono quelle da 75 pezzi e il motivo del ritiro è per “sospetta contaminazione da salmonella”. Un ritiro, talvolta preventivo, non significa necessariamente che chi ha consumato il prodotto si ammalerà sicuramente, ma ribadiamo il consiglio che sarebbe meglio non aprire le confezioni e riportarle al negozio dove le avete acquistate, sarete rimborsati. Per ulteriori informazioni, potete collegarvi al sito del Ministero della Salute.