Conti correnti, due date del 2025 da segnare: 9 gennaio e 9 ottobre, il motivo

Novità in arrivo sulla gestione dei conti correnti: ci sono due date da rispettare, il 9 gennaio e il 9 ottobre.

Una novità sostanzialmente positiva perché interpretabile come un passo in avanti per migliorare la velocità e l’efficienza delle transazioni bancarie. Arrivano nuove regole, valide per tutti i possessori di un conto corrente. Con il Regolamento europeo n. 886/2024 tutti i Paesi dell’area SEPA (sigla che sta per Single euro payments area) dovranno adeguarsi alle nuove disposizioni introdotte per snellire le procedure di pagamento.

Il fine è favorire gli scambi commerciali e incentivare l’utilizzo dei mezzi tracciabili. Ma c’è anche un importante vantaggio per i correntisti. Chi finora ha pagato o incassato attraverso i conti correnti può essere stato penalizzato dai regolamenti e dai costi applicati dagli istituti di credito.

A oggi sono diversi i correntisti che non possono ricevere pagamenti istantanei. Tutti costoro, però, saranno presto interessati da una novità: non dovranno più attendere diversi giorni lavorativi per ottenere il denaro

Chi spera in un risparmio rimarrà un po’ deluso. La novità è infatti strettamente tecnica e quindi connessa ai tempi di esecuzione di un servizio fondamentale. Cosa cambia in sintesi?

9 gennaio e 9 ottobre: date fondamentali per i correntisti italiani

Due le date importanti: 9 gennaio 2025 e 9 ottobre dello stesso anno. A partire dal 9 gennaio tutte le banche che operano all’interno dell’UE dovranno permettere ai loro clienti di ricevere bonifici istantanei. La materia disciplinata dal Regolamento europeo è quella degli Instant Payments.

Banche e servizi di pagamento dovranno predisporre le misure utili affinché tutti possano finalmente ricevere i bonifici istantanei in entrata. La novità non riguarda però solo la ricezione dei bonifici istantanei. Le nuove regole impone anche l’estensione della possibilità di invio del denaro attraverso questo mezzo di pagamento. E, per adeguarsi agli standard imposti dall’UE, le banche hanno tempo fino al 9 ottobre 2025.

in realtà, tanti istituti di credito hanno già esteso l’accesso ai bonifici istantanei in entrata e in uscita ai correntisti. E ora i bonifici tramite il servizio di home banking dovranno arrivare entro 10 secondi, 7 giorni su 7 e 24 ore su 24.

Secondo le nuove regole banche dovranno applicare commissioni equivalenti a quelle attualmente previste per l’invio e la ricezione dei bonifici ordinari, che saranno del tutto sostituiti a partire dal prossimo autunno. Il costo preciso resta variabile.

Con l’aumento dei pagamenti istantanei, è fondamentale che i prestatori di servizi di pagamento (i cosiddetti PSP) adottino nuove tecnologie più avanzate per proteggere i dati sensibili degli utenti.

Serve crittografia. E seevono protocolli di autenticazione multifattoriale. Strategie che riducono il rischio di frodi e accessi non autorizzati.