Continuano i lavori di riqualificazione e messa a norma della “scala di Maranola”. Una scala interamente ricostruita in acciaio zincato, materiale adatto a resistere alle intemperie e a deteriorarsi difficilmente nel tempo.Un passaggio pedonale interdetto da molti anni che a partire dalla prossima settimana, potrà essere ripercorso e permetterà di poter raggiungere in modo agevole dalla Piazza Antonio Ricca l’ufficio postale e la scuola elementare.Dopo il restauro del “seggio”, base rimasta dell’antica torre più alta di Maranola eretta da Onorato I°, terminato ad aprile dello scorso anno. Un altro importante tassello si unisce al ripristino dei luoghi in segno di continuità per il miglioramento del territorio.La scala consentirà un comodo accesso alla piazza Ricca, ove si gode la visione di un meraviglioso panorama che abbraccia le isole d’ischia, Ventotene e Ponza.