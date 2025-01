Conto Poste, come scaricare facilmente la giacenza media per l’ISEE

La giacenza media è un dato molto importante per il calcolo dell’ISEE, ma non tutti i contribuenti sanno come scaricare il documento.

L’ISEE, riferimento che serve per valutare la situazione economica delle famiglie italiane e determinare l’accesso a bonus, esenzioni e varie prestazioni sociali agevolate, deve tener conto nel suo computo anche di un dato chiamato “giacenza media“. Si tratta del valore medio delle somme trattenute durante l’anno su conti correnti, libretti di risparmio, assicurazioni e altri strumenti finanziari. Tale dato viene sfruttato insieme al saldo al 31 dicembre per calcolare il patrimonio mobiliare di una famiglia.

Calcolare l’ISEE tenendo conto della giacenza media aiuta dunque a fornire una rappresentazione più equa e precisa della situazione finanziaria familiare.

Il punto è evitare che il valore del patrimonio sia influenzato da momentanei picchi di deposito o di prelievo. E, va da sé, che un indicatore più accurato è sinonimo di giustizia sociale e di correttezza… Bisogna infatti che i benefici sociali collegati a esenzioni e agevolazioni siano distribuiti equamente, raggiungendo chi ne ha veramente bisogno in base alla reale situazione economica familiare.

Ottenere i dati sulla giacenza media ai fini ISEE da Poste Italiane

Si può scaricare la giacenza media per l’ISEE dal proprio conto di Poste Italiane. Ed è abbastanza semplice. Bisogna seguire solamente alcuni passaggi chiave. Poste permette infatti di ottenere la certificazione ai fini ISEE, un fascicolo che racchiude in un unico documento tutte le informazioni necessarie per il calcolo dell’ISEE relative ai prodotti finanziari intestati o cointestati al codice fiscale del cliente.

I prodotti contemplati nel report sono i conti correnti BancoPosta (di cui si può appunto ottenere saldo e giacenza media dei conti attivi ed estinti in corso d’anno), i libretti cartacei o dematerializzati, i buoni fruttiferi (sempre cartacei o dematerializzati; sapendo però che nella certificazione ISEE non vengono inclusi i BFP cartacei emessi prima del 2005) e le carte prepagate Postepay.

Per le Postpay nominative si può richiedere solo il saldo. Per le Postepay Evoluzion, ovvero le carte con IBAN, si può ottenere anche la giacenza media. Altri prodotti finanziari con saldo e giacenza media disponibili sono i fondi comuni d’investimento, le polizze assicurative e le carte enti previdenziali.

Per scaricare questi dati bisogna accedere al sito Poste Italiane con le proprie credenziali, quindi nome utente e password. Bisogna poi autenticarsi con lo SPID con l’autenticazione a due fattori. Nell’area riservata bisogna poi selezionare il comando “Rischiesta ISEE”.

Dopodiché bisogna cliccare su “Richiedi online” e scegliere la tipologia di certificazione richiesta. Dopo pochi istanti, la certificazione patrimoniale ai fini ISEE sarà disponibile per il download. Tale certificazione include appunto il saldo e la giacenza media dei conti attivi ed estinti nel corso dell’anno. Chi ha rapporti amministrati o con tutore, o se ha bisogno della certificazione per un minore, deve invece interfacciarsi con un operatore allo sportello.