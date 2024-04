Contrabbando GPL, il tribunale di Latina annulla il sequestro

È stato accolto il Ricorso presentato dagli Avvocati Pasquale Cardillo Cupo e Maria Libera De Santis avverso il provvedimento di sequestro adottato dalla Guardia di Finanza di Fondi e poi convalidato dalla Procura della Repubblica di Latina.

Il 13 Marzo in seguito ad un controllo del territorio una pattuglia della GdF in servizio nel territorio di Fondi fermava un autocarro che trasportava Gpl e, dopo un accurato controllo, i militari verificavano che il peso del Gpl trasportato era di circa 200 Kg superiore a quello dichiarato, con conseguente evasione di dazi e imposte, ragione per cui il mezzo e tutto il suo contenuto venivano sottoposti a sequestro probatorio.

Contro il provvedimento presentavano ricorso al Tribunale del Riesame di Latina gli avvocati dell’autotrasportatore, segnalando anomalie nella procedura e una serie di errori nei rilievi operati dai militari, producendo altresì le bolle di acquisto originarie del prodotto, dimostrandone così la perfetta legalità e conformità rispetto a quanto trasportato e cosi dopo la camera di consiglio del 2 Aprile il Tribunale di Latina scioglieva la riserva e restituiva mezzo e carico all’avente diritto.