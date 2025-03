Controlla se ce l’hai dentro casa, è vintage e vale 5 mila euro!

Dentro le case di tutti potrebbero esserci oggetti, per lo più vintage, che oggi valgono un sacco di soldi, ora ne scopriamo qualcuno.

Chissà quanti oggetti di valore vivono dentro le nostre case, i nostri garage, le nostre soffitte, e non lo sappiamo. Oggetti che magari hanno fatto la storia e ora vengono lasciati nel cimitero delle cose dimenticate. Non solo monete, orologi o videocassette: i collezionisti e gli antiquari vanno pazzi anche per questi oggetti.

Le nostre case e, per chi ne ha una, le soffitte, oppure le cantine o i garage, possono essere luoghi in cui custodiamo oggetti di valore ormai dimenticati, anche perché non tutti conoscono le continue richieste dei collezionisti. Oppure, semplicemente, non vogliono disfarsi di un pezzo di vita che ha caratterizzato le loro case. Ma se certi oggetti non vi interessano davvero più, allora potreste prendere seriamente in considerazione l’idea di venderli, nei mercatini per esempio, oppure presso gli antiquari che sono alla continua ricerca di pezzi pregiati.

Se li vendete ai mercatini, sicuramente ne trarrete vantaggio ma si parla di cifre molto basse. Gli antiquari e i collezionisti, invece, sono capaci di pagare a peso d’oro gli oggetti che stanno cercando. E che potrebbero essere proprio a casa tua.

Se hai questi oggetti in casa puoi guadagnare fino a 5 mila euro: cercali bene

Andiamo a vedere insieme quali sono gli oggetti che potrebbero farti guadagnare migliaia di euro, se li hai hai fatto bingo! Partiamo dai mobili: quelli in stile Luigi Filippo valgono quasi 4.000 euro online, in particolare le cassettiere, i famosi ‘commode’. Questi pezzi unici, e rari, ad oggi sono in assoluto i preferiti dagli antiquari e degli appassionati di vintage e possono essere rivenduti a cifre vicine ai 4.000 euro, secondo gli esperti. Ma non finisce qui.

Persino alcuni oggetti Ikea hanno raggiunto con il tempo un valore importante, per esempio la sedia Vilbert creata da Verner Panton e lanciata nel 1993. Dopo pochi mesi fu ritirata dal commercio a causa delle scarse vendite. Ma i pochi che sono riusciti a comprarla spendendo 50 euro, oggi possono rivenderla a cifre superiori ai 1.000 euro. La poltrona Impala vale ancora di più. Uscita nel 1972 e ideata da Gillis Lundgren, costava poco più di 30 euro. Oggi, vista la sua rarità, viene valutata circa 2.300 euro.

E poi ci sono i lampadari: specialmente quelli degli anni ’70. Avevano un design unico quasi mai replicato, erano colorati e realizzati con materiali di pregio. Oggi gli antiquari possono pagarteli a partire da 500 euro. Infine i divani. Uno dei grandi classici nelle case dei nostri avi erano quelli in stile Biedermeier, costruiti in legno con intagli sullo schienale e con la seduta quasi sempre a righe parallele. Nelle aste online e nei siti specializzati questi cimeli vengono acquistati a cifre vicine ai 2.000 euro.