Cosa fare a Latina e provincia: l’elenco degli eventi per il weekend 1-2 febbraio 2025

Scopriamo insieme che cosa possiamo fare in questo fine settimana che sta arrivando per quanto riguarda Latina. Prendi nota per passare delle giornate diverse dal solito.

Le giornate sembrano essere migliorate anche se fa ancora freddo com’è giusto che sia in questo periodo. Ma iniziamo a vedere che le si allungano e questo fa in modo che possiamo trascorrere anche qualche ora in più fuori casa. Noi oggi vogliamo proprio indicarti che cosa puoi fare in questo fine settimana.

Il primo per il mese di febbraio. Quindi, scorri le prossime righe per vedere nel dettaglio tutte le attività e manifestazioni che si svolgono sul terreno di Latina.

Latina e provincia: cosa fare nel fine settimana

Manca pochissimo al fine settimana che segna la fine del mese di gennaio e da il via a febbraio, il mese per eccellenza legato all’amore. In questo week and ci sono tantissime cose che possiamo fare e che ci attendono a Latina. Per ogni età ci sono interessanti eventi che ci possiamo segnare. Iniziamo con le manifestazioni.

Prosegue la Festa della polenta che celebra il piatto invernale per eccellenza. Ma dove ci troviamo? Tra le borgate di Sermoneta e Pontenuovo. Iniziano anche delle interessanti visite guidate, passeggiate e yoga nella natura, in questo caso ci troviamo a San Felice con la Maratona Maga Circe. Nel borgo di Fossanova, presso il museo, ci saranno degli interessanti laboratori per bambini.

Potrete scoprire la bellezza del complesso dell’abbazia. Ma passiamo agli spettacoli teatrali che possiamo vedere. Specialmente la sera quando le temperatura scendono. Al teatro Moderno di Latina c’è come ospite Luca Ward con uno spettacolo eccezionale. Per quanto riguarda i giovani presso il teatro Opera Prima, sempre a Latina, troviamo una versione particolare di Cappuccetto Rosso.

Mentre al Piccolo Teatro Iqbal di Formia possiamo assistere al Ritorno a Oz. Presso la sala di Botteghe Invisibili ci saranno delle letture e della musica con il libro Al Capolinea. Passiamo alla musica dal vivo. Possiamo assistere alla ricostruzione teatrale per quanto riguarda la band dei Beatles con Beatlestory

Domenica pomeriggio, invece, assisteremo al consueto appuntamento di jazz con Giulio Bozzo Quintet. Passiamo alle mostre. Alla Roberg possiamo assistere a quella fotografica Ak Yol di Paolo Romani, alla OmniArt Open Gallery c’è Small is Big. Continua alla galleria Monti 8 Genesis, ovvero la personale dell’artista tedesco Oscar Ruzicka.

Al museo Cambellotti la mostra “Livia e le Altre Raccontano”; alla pinacoteca di Gaeta Miti & Metafore. Se invece vogliamo andare al cinema c’è una vasta scelta di film interessanti, anche una nuova uscita per quanto riguarda un cartone animato. Quindi, per questo fine settimana abbiamo una vastissima scelta di cose da poter fare in famiglia!