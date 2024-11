Cosa fare quando manca il decimo per il calcetto? Con queste 6 app puoi trovarlo in pochi secondi

App e social servono anche per organizzare la partita a calcetto fra amici: nessun problema se un giocatore si tira fuori all’ultimo.

Ecco a voi sei preziose applicazioni che possono essere utilizzate per organizzare una partita fra amici e, soprattutto, per trovare l’uomo che manca: il classico decimo per il calcetto che si defila alla fine. Quando manca un uomo per la partita, si può dunque provare ad affidarsi alla tecnologia. Suona un po’ inquietante, ma in realtà non c’è nulla di troppo sconvolgente o invadente dietro la dinamica che supporta simili servizi agli utenti.

Da tempo, per organizzarsi nelle uscite, nelle attività e nella ricerca di referenti, le persone sfruttano i gruppi Facebook o WhatsApp. E anche quando c’è bisogno di cercare qualcuno che abbia voglia di giocare a calcio, non è raro che ci si rivolga ai gruppi locali di Facebook o i gruppi WhatsApp.

Ci sono poi delle app dedicate ancora più funzionali per trovare giocatori last-minute. Alcune di esse sono già popolari, altre possono essere usate con maggiore flessibilità o rivelarsi utili anche per scopi differenti. In ogni caso, scaricarne almeno una sul proprio telefono potrebbe essere una buona idea per non farsi trovare impreparati.

6 app per organizzare le partite di calcetto e trovare i giocatori che mancano

In tanti già conoscono Playtomic, un’applicazione con centinaia di migliaia di download pensata per organizzare partite di calcio, calcetto, tennis e tanto altro. Con questa app si possono cercare campi disponibili nelle vicinanze e si possono trovare anche trovare altri giocatori a cui unirsi nel caso in cui, sul più bello, si tiri fuori qualche partecipante.

Per usarla basta creare l’evento partita e poi invitare altri utenti, oppure cercare e dialogare con partite già create da altri utenti. Playtomic è in grado anche di suggerire altri appassionati nelle vicinanze. Un’altra app interessante è Spond. Anche questa applicazione è un gestionale per gruppi sportivi, con cui creare eventi, invitare partecipanti, monitorare le disponibilità e trovare altre persone.

Stessa storia per Social Soccer, la app specifica per trovare partite di calcetto in tutta Italia. Quando mancano dei giocatori, è possibile utilizzare l’applicazione per reclutare persone in tempo reale. Altre app simili consigliate sono Futbal App, dove pubblicare annunci per cercare partecipanti a partite, e TeamSnap. E poi c’è anche la nota app Meetup. Pur non essendo un’applicazione specifica per il calcetto, è utile per incontrare nuove persone con interessi comuni.