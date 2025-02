Cosa si può lavare a secco in casa? Pochi lo sanno, ma potresti risparmiare un botto a fine mese

Cosa possiamo lavare a secco in casa? Pochi sanno come si fa, ma potresti risparmiare davvero una cifra molto importante da investire in altro.

A volte dei piccoli particolari possono cambiare la nostra vita anche dal punto di vista economico, andiamo a vedere come fare. Per prima cosa, per i pochi che non sapessero come funziona questo metodo, vogliamo svelarvi cosa vuol dire lavare a secco. Sostanzialmente è un modo alternativo per andare a effettuare il bucato in casa e risparmiando anche tempo oltre a denaro. Si tratta di una possibilità estremamente vantaggiosa anche a livello di inquinamento climatico, considerando che si spreca una quantità davvero molto inferiore di acqua rispetto al modo tradizionale.

Infatti il lavaggio a secco, come si intuisce facilmente dal suo nome, non necessità di acqua. L’intero ciclo viene effettuato attraverso dei solventi che vanno a pulire i nostri abiti. Spesso si utilizzano delle apparecchiature denominate unità chimiche, a volte si fa proprio con la lavatrice, ma spesso si può fare anche direttamente a mano. Ecco come si può fare in casa e che mezzi servono per farlo.

Cosa si può lavare a secco in casa? Vi spieghiamo anche come

Lavare a secco in realtà è un atto molto interessante e che andrebbe riscoperto, pochissimi lo praticano in casa anche perché non sono a conoscenza delle metodologie che si utilizzano per portare avanti questo tipo di procedimento.

Per attuare questo metodo dovete reperire alcuni ingredienti che si trovano facilmente in casa, cioè acqua gassata, alcol, bicarbonato di sodio, aceto di vino bianco e succo di limone. Prendete poi dei batuffoli di cotone con uno straccetto bianco e una spazzola per tessuti.

Ovviamente non tutti gli elementi che vi abbiamo indicato devono essere utilizzati contemporaneamente. Si può lavare a secco con succo di limone e sale oppure con alcol e talco lasciando agire per diverso tempo questi elementi sulle nostre macchie e poi pulite tutto con la spazzola. Dovete fare attenzione però a seguire i vari passaggi con precisione e non fare le cose a occhio, altrimenti rischiate di rovinare tutto in pochi secondi.

Esistono poi dei veri e propri spray smacchiatori che si utilizzano per lavare a secco in casa, sono ottimi e funzionano veramente bene. A differenza però dei metodi presentati precedentemente questo è sicuramente meno solidale con l’ambiente, un prodotto industriale, infatti, non sarà mai naturale come qualcosa composto in casa con soli elementi del genere. Ovviamente risparmierete rispetto all’uso comune della lavatrice.