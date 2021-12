Cos’è e come funziona Prime Prova prima, paga poi

Prime Prova prima, paga poi è un programma esclusivo Prime che consente di provare articoli idonei tra capi di abbigliamento e scarpe per donna, uomo, bambino e neonato prima di acquistarli.

Hai a tua disposizione 7 giorni per provare gli articoli a casa tua dopodiché pagherai solo quelli che decidi di tenere.

Amazon, il colosso dell’e-commerce, è sempre alla ricerca di nuovi modi per venire incontro agli utenti e sorprenderli con novità in grado di soddisfare le loro necessità. Per questo nel mese di settembre, ha lanciato una novità anche per quanto riguarda l’universo della moda.

Amazon permette di provare e comprare gli articoli come se ci si trovasse in negozio, con tutte le comodità degli acquisti online.

Il funzionamento è molto semplice: si scelgono fino a sei articoli idonei (a contraddistinguerli un’apposita etichetta nella scheda del prodotto), una volta ricevuti a casa si ha tempo una settimana per provarli, dopodiché online si indicano quelli da restituire e infine li si rispedisce utilizzando lo stesso pacco con il reso prepagato. Si andrà così a pagare solo quelli che si è deciso di tenere.

Dall’1 al 31 dicembre 2021, su Amazon è attiva una promozione che consente a tutti gli utenti di ricevere uno sconto del valore di 10 euro, effettuando il loro primo ordine Prime Prova prima, paga poi.

10 € di sconto sul primo ordine Prime Prova prima, paga poi usando il codice promozionale GIFT10.

Clicca sul banner per ottenere lo sconto