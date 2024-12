Cos’è il trucco della stagnola per riscaldare casa che sta spopolando? E funziona davvero?

Con il trucco della carta stagnola riscaldi la casa con pochi euro: ormai lo stanno facendo tutti, provaci subito anche tu. Funziona davvero!

L’inverno è ormai arrivato. Nelle ultime settimane, infatti, in buona parte dell’Italia le temperature sono scese di molto sul termometro, costringendoci a coprirci bene e ad accendere i riscaldamenti in casa. Questo, ovviamente, ha comportato anche un netto aumento delle bollette, specie quelle del gas per chi ancora sfrutta l’utilizzo delle caldaie tradizionali.

Sebbene negli ultimi anni si siano diffusi anche dei sistemi di riscaldamento più green come ad esempio la stufa a pellet, la caldaia a gas rimane ancora la soluzione preferita da gran parte degli italiani.

Ma niente panico, perché per cercare di contenere le spese è possibile adottare alcuni semplici, ma efficaci stratagemmi. A tal proposito, hai mai sentito parlare del trucco della carta stagnola? Mantiene le stanze calde con pochi euro!

Trucco della stagnola per riscaldare casa: lo stanno usando tutti perché funziona davvero

Se vuoi mantenere la tua casa sempre al caldo senza spendere cifre esorbitanti puoi adottare qualche semplice, ma efficace accorgimento. Per esempio, puoi coprirti meglio indossando indumenti pesati, puoi coprire gli spifferi d’aria provenienti da porte e finestre oppure puoi ricorrere al trucco della carta stagnola. Ne avevi mai sentito parlare prima d’ora?

Si tratta di uno stratagemma utilissimo che ultimamente sta spopolando un po’ ovunque perché non solo è facile da mettere in pratica, ma costa pure poco ed è efficacie al cento per cento. In pratica, con questo semplice prodotto che tutti noi abbiamo sempre in casa andremo a realizzare dei pannelli termoriflettenti fai da te.

Posiziona dei fogli di carta stagnola dietro ai caloriferi e fissali al muro con l’aiuto di un po’ di nastro adesivo. In questo modo non solo fungeranno da isolante, ma saranno anche utili a diffondere il calore nella stanza in modo più uniforme, dal momento che rifletteranno il calore emanato dal termosifone verso l’interno, anziché trasferirlo verso le pareti esterne e poi disperderlo.

Se vuoi ottenere un effetto ancora più potente puoi pensare di applicare una lastra di polistirolo dietro all’alluminio, così da aumentare lo spessore dello strato isolante. Insomma, grazie al trucco della carta stagnola puoi davvero riscaldare casa tua senza rimetterci un occhio della testa. Da quando lo faccio pure io ho notato una bella differenza in bolletta. Semplicemente incredibile!