Così ci ingannano al supermercato e ci spingono a comprare: non cascarci più

Occhio quando vai al supermercato: così ci ingannano e ci spingono a comprare, non cascarci.

Fare la spesa con parsimonia è, oggi, più che mai fondamentale. Con la crisi economica che stiamo vivendo, per molte famiglie arrivare a fine mese può essere una vera impresa. E, di conseguenza, si cerca di risparmiare il più possibile, tagliando tutto ciò che non è necessario. Ciò non dovrebbe comprendere, ovviamente, i generi alimentari, eppure, anche in questo caso, un occhio di riguardo non fa mai male: attenzione al trucco con il quale i supermercati ci ingannano, spingendoci a comprare più di quanto vogliamo.

In generale, conosciamo tutti le regole di base per fare la spesa nel “modo giusto”. Vale a dire evitando di entrare al supermercato e riempire il carrello di cose inutili. Eppure, a volte, anche le migliori intenzioni non bastano a evitarci di cadere in piccoli trucchi ben studiati per indurci a portarci a casa anche ciò di cui non abbiamo bisogno.

Supermercati, il trucco per farci comprare di più

Se è vero che ci siamo abituati alle luci sfavillanti, alla musica di sottofondo e ai prodotti più comuni e ricercati posizionati sempre nei meandri più difficili da raggiungere, è anche vero che alcune delle strategie adottate dai supermercati ci sono ancora sconosciute. Oggi ne vedremo una che potrebbe davvero stupire.

Vi siete mai chiesti perché arance, limoni e simili, sono venduti all’interno di retine colorate? In particolar modo, in genere, le arance in quelle rosse o arancioni e i limoni in quelle gialle? Ebbene, a quanto pare si tratta di un metodo ben preciso volto a farci apparire questi alimenti più “attraenti”. Come? Giocando su quella che si definisce “confetti illusion”.

No, non si parla di confetti come quelli a cui staremo pensando: “confetti” si traduce con “coriandoli”. A quanto sembra, tale illusione “gioca” con l’occhio umano facendoci apparire come intero qualcosa di frammentario. Ciò ci porterebbe a immaginare forme o tinte che, in realtà, non ci sono e, in tal modo, il contrasto tra le retine e gli agrumi al loro interno renderebbe gli stessi più appetitosi al nostro sguardo.

Inoltre, pare che i colori accesi tendano a stimolare l’appetito, da qui la scelta di usare nuance accese per le retine stesse. Questo trucco, in pratica, ci fa apparire gli alimenti come “perfetti” anche se in realtà non lo sono e ci invogliano ad acquistarli anche se, magari, non ne avevamo l’intenzione.