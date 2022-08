Cosmo Mitrano candidato di Forza Italia alla Camera nella circoscrizione Lazio 2

A poche settimane dalle elezioni politiche del 25 settembre prossimo, interviene Cosmo Mitrano, già Sindaco di Gaeta per due mandati ed oggi candidato di Forza Italia alla Camera nella circoscrizione Lazio 2, Frosinone – Latina.

“Un cammino iniziato diversi anni fa – spiega Mitrano – che oggi prosegue con rinnovato entusiasmo e quella passione che mi contraddistingue. Una nuova esperienza che mi vedrà lavorare con il massimo dell’impegno soprattutto a sostegno del partito, per continuare a far crescere una grande squadra. Ringrazio il Senatore Claudio Fazzone per l’opportunità che mi viene concessa. Un attestato di stima ma soprattutto un riconoscimento all’intero territorio che potrà essere maggiormente rappresentato. In un momento storico inedito per i partiti italiani, con il taglio dei parlamentari, il Senatore Fazzone, un punto di riferimento importantissimo di Forza Italia anche nello scacchiere politico nazionale, ha fortemente voluto la mia candidatura riponendo in me la sua fiducia.

Per dieci anni ho avuto l’onore di mettermi al servizio dei miei cittadini e rappresentare Gaeta ed una comunità. Adesso è il momento di ripagare il sostegno non soltanto dei miei concittadini portando in alto le speranze, le aspettative, i sogni e le istanze di un territorio ancora più ampio.

La nostra scelta – prosegue il candidato – è una scelta di coerenza ed otterrà una spinta dal basso e che trova nei territori quella forza e coesione che faranno la differenza. Tutto questo però è possibile soltanto se avremo la fiducia e il sostegno degli elettori, di quelle persone che hanno bisogno di riscoprire la passione per la politica. Noi siamo fortemente convinti che in un contesto storico come il nostro è necessaria quella moderazione che soltanto Forza Italia può dimostrare concretamente e che rappresenta un valore aggiunto per poter governare l’Italia. Il nostro partito esprime quei valori in cui si riconosce l’elettore moderato, liberare ed europeista. Valori fortemente identitari che ci collocano a pieno titolo nel partito popolare europeo.

Quello che chiediamo ed auspichiamo è di poter portare in alto le nostre speranze ed aspettative attraverso coloro che il territorio lo vivono e lo rappresentano come il Senatore Claudio Fazzone.Affianco al nostro Presidente Berlusconi – conclude Mitrano – saremo un punto di sostegno e supporto al progetto politico iniziato nel lontano 1994 per ottenere un’altra meritata vittoria alle prossime elezioni”.