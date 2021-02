Chiuse in via precauzionale, la Scuola dell’Infanzia di Via Cadorna e la Scuola secondaria di 1° Grado “Antonio Sebastiani” di Minturno per un caso di positività al tampone Covid-19 presso la segreteria dell’Istituto Comprensivo.

La chiusura e la contestuale sospensione delle attività didattiche ed amministrative in sede sono previste dall’Ordinanza sindacale n° 7 del 23.02.2021 da mercoledì 24 febbraio a martedì 2 marzo 2021.