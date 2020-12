Confcommercio Lazio Sud Formia, in occasione del periodo legato alle Festività Natalizie e alla luce del nuovo DPCM, vuole sollecitare tutte le imprese al massimo rispetto delle regole di contenimento del COVID; è opportuno tenere conto di ogni dettaglio per non incorrere nella pur minima infrazione.

Il momento economico è molto difficile per tutti noi, così come è critica la situazione sanitaria, anche nel nostro territorio.

Come Associazione, quindi, per tutelare il lavoro di tutti, riteniamo indispensabile sensibilizzare il sistema socio-economico e stabilire con le Forze dell’Ordine un rapporto di collaborazione che ci tuteli e garantisca il diffuso rispetto delle regole.

In tal senso, auspichiamo, da parte delle Forze dell’Ordine, controlli mirati, in particolare, relativamente ai fenomeni di assembramenti; assembramenti che si verificano, anche e soprattutto, fuori le attività commerciali e nelle pubbliche vie, dove il nostro controllo non è possibile. E’ importante agire, in sinergia, per arginare, per quanto possibile, il virus e far operare, in modo corretto, le imprese.

Questo difficile periodo pandemico sta creando difficoltà complessive, che potranno essere superate solo con uno spirito di collaborazione tra sistema delle imprese ed Istituzioni .

