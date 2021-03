Covid, D’Amato: “Domani il Lazio raggiungera’ 1 milione di somministrazioni”

“Domani il Lazio raggiungera’ 1 milione di dosi di vaccino somministrate e come quantita’ assoluta in rapporto alla popolazione e’ la prima Regione italiana. Dalla prossima settimana andremo a 30 mila somministrazioni al giorno in attesa di raggiungere l’obiettivo dei 60 mila al giorno, forniture permettendo. Disponibili a estendere l’orario in notturna per aumentare le somministrazioni, ma al momento non vi e’ la necessaria disponibilita’ delle forniture dei vaccini che speriamo possa arrivare quanto prima”.

Lo dichiara l’Assessore alla Sanita’ della Regione Lazio, Alessio D’Amato.