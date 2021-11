Covid, D’Amato:”Lazio in zona gialla? Avremo RT in calo”

“Lazio in zona gialla? Al momento non lo intravedo. Noi avremo un Rt in calo, forse lievemente sopra l’1, e questo è un segnale che aspettavamo che significa che piano piano la curva si sta raffreddano”. Così l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, a margine della posa della prima pietra del nuovo edificio dell’ospedale Sant’Andrea, a Roma. “Poi non si può mai escludere nulla- ha aggiunto D’Amato- ma l’impegno è quello di fare velocemente i richiami. Da ieri sera sono oltre 50.000 quelli che hanno prenotato dai 18 anni in su e questo ci farà arrivare al traguardo le 700mila terze dosi fatte nel Lazio“.