Covid, oggi nel Lazio 12.651 positivi 8 decessi e 6.027 guariti

“Oggi nel Lazio su 20.685 tamponi molecolari e 67.410 tamponi antigenici per un totale di 88.095 tamponi, si registrano 12.651 nuovi casi positivi (-2.170), sono 8 i decessi (-5), 2.019 i ricoverati (+74), 207 le terapie intensive (+1) e +6.027 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 14,3%. I casi a Roma città sono a quota 6.473. Ottima l’adesione all’open day che si sta svolgendo oggi su tutto il territorio”.

Lo comunica in una nota l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

Oltre 12,3 milioni di vaccini complessivi, superate le 3,1 milioni di dosi booster effettuate, pari al 64% della popolazione adulta. Sono oltre 105 mila le somministrazioni nella fascia 5-11 anni. L’obiettivo entro fine mese e’ di arrivare a 3,5 mln di dosi booster superando il 70% della popolazione adulta. Ieri sono state effettuate 58 mila somministrazioni di vaccino, oltre il 50% in piu’ del target della struttura commissariale.

OPEN DAY DONNE IN GRAVIDANZA A SANT’EUGENIO: Si terrà il 2 febbraio prossimo open day rivolto alle donne in gravidanza e in allattamento presso l’ospedale Sant’Eugenio di Roma. Nel Lazio superata quota 12,3 milioni di somministrazioni di vaccino e di queste 3,1 milioni sono dosi di richiamo pari al 64% della popolazione adulta. Raggiunto il 98% di adulti che ha ricevuto la doppia dose e l’91% degli over 12 sempre in doppia dose.

ECCO I DATI PER SINGOLA ASL Asl Roma 1: sono 1.949 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h. Asl Roma 2: sono 2.803 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h. Asl Roma 3: sono 1.721 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h. Asl Roma 4: sono 519 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h. Asl Roma 5: sono 1.229 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h. Asl Roma 6: sono 1.433 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

NELLE PROVINCE SI REGISTRANO 2.997 NUOVI CASI: Asl di Frosinone: sono 867 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h. Asl di Latina: sono 1.067 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h. Asl di Rieti: sono 253 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h. Asl di Viterbo: sono 810 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.