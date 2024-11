Sono un covo di germi e batteri ma le usiamo tutti i giorni per bere: devi pulirle solo così

Spesso non possiamo farne a meno, ma possono diventare un covo di germi e batteri: devi pulirle così.

Per quanta accortezza mettiamo nell’igiene della nostra casa e dei tanti oggetti che la compongono, spesso non prestiamo la dovuta attenzione ad alcuni elementi che, invece, sono essenziali per la nostra salute. C’è un particole prodotto che, spesso e volentieri, ci portiamo dietro anche quando usciamo e del quale non possiamo fare a meno per dissetarci ovunque ci troviamo. E, sebbene pochi ci riflettano, può diventare un vero covo di germi e batteri.

Non solo per la nostra salute, ma anche per quella dei più piccoli è essenziale imparare il modo migliore per igienizzare a dovere questo oggetto particolare. Sono in molti a sbagliare, convinti che basti un po’ di acqua e detersivo a risolvere il problema. Andiamo allora a vedere, nel dettaglio, che che parliamo e come procedere.

Le usi ogni giorno per bene, ma attenzione: sono un covo di germi e batteri

Ovviamente stiamo parlando delle borracce, quei classici recipienti che riempiamo di acqua, succo, bibite varie e che ci portiamo dietro ogni volta che usciamo di casa per essere certi di poterci dissetare ogni qual volta ne sentiamo l’esigenza. Anche i nostri bimbi, di sicuro, ne hanno di apposite: a scuola, al parco e così via. Ma sicuri di sapere come lavarle al meglio per evitare che germi e batteri proliferino al loro interno?

Ebbene, se è vero che acqua e sapone non sono da evitare, ciò non significa che, però, siano sufficienti a igienizzare a fondo le borracce. L’ideale, dunque, sarebbe usare un certo metodo “cadenzato” in modo da assicurarci che siano sempre disinfettate e pronte all’uso.

Lavarle con acqua e sapone, ogni giorno dopo l’uso, è il primo step essenziale. Svuotarle e passarle sotto l’acqua non basta, al contrario di ciò che molti credono. Ancora, almeno una volta alla settimana, dovremmo provvedere ad una pulizia più accurata, magari aggiungendo del bicarbonato e dell’aceto, realizzando così un composto che lasceremo all’interno delle borracce per qualche ora prima di risciacquare.

Non dimentichiamo, poi, tappi, beccucci e simili, che spesso vengono trascurati: anche qui si annida lo sporco e, di conseguenza, un pericolo per la nostra salute. Laddove avessimo difficoltà a pulirli a fondo, possiamo servirci di uno spazzolino. Infine, ma non per importanza, l’asciugatura: mai riporle bagnate, umide e con ancora acqua all’interno. Il ristagno favorirebbe gli ormai già citati germi e batteri. Assicuriamoci, dunque, di lasciare asciugare a dovere dopo ogni uso e lavaggio.