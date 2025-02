Crema spalmabile alla nocciola, non tutte sono buone: se ne salvano poche e la migliore non è quella che pensi tu

Scopriamo insieme qual’è la scelta migliore che possiamo fare per quanto riguarda una buonissima crema spalmabile alle nocciole. Ottimo rapporto qualità prezzo.

Quando andiamo al supermercato ci sono file intere di scaffali con tutti i prodotti che possiamo comprare e questo riguarda anche la scelta nel reparto della crema spalmabile. Tutti noi conosciamo dei nomi famosi che solitamente compriamo ma sai che possono non essere la scelta migliore che possiamo fare?

Andiamo a vedere la classifica per quanto riguarda i prodotti migliori in commercio e la prossima volta che andiamo al supermercato sappiamo per bene che cosa comprare.

Crema spalmabile alla nocciola, ecco la scelta migliore

La degustazione per questo prodotto è stata fatta direttamente da Gambero Rosso ed ha analizzato alla cieca tanti aspetti, com il profumo, il gusto e le sensazioni retrolfattive. Ma sai da dove viene la crema alla gianduia? Nasce nella prima metà dell’800 a pochi chilometri di distanza da dove nasce il gianduiotto.

In tempi più moderni, e precisamente nel 1964 la Ferrero ha iniziato la distribuzione della crema spalmabile alla nocciola più famosa di sempre. Ma andiamo a vedere nel test al buio, dove sono state verificate ben 25 marche di creme industriali alla cieca. Iniziamo con la prima in classifica. Parliamo della Crema Novi (con latte). Il test ha raggiunto un punteggio di ben 78/100.

Il fatto che ha determinato un voto così alto è stata la presenza di nocciole, parliamo del ben 45% e la loro origine completamente italiana. Per non parlare poi della composizione, presente anche in etichetta, di solamente 5 ingredienti. Ha una texture densa ed un colore non troppo forte. Un piccolo difetto? Appare leggermente collosa al palato.

Al secondo posto troviamo la Nocciolata classica-Crema al cacao e nocciole bio (con latte). La terxture è risultata perfetta ed ha anche una buona spalmabilità. Il colore non è eccessivamente scuro e non risulta particolarmente dolce. Insomma un buon prodotto che si stacca dal primo per solamente 15 punti.

Sul gradino più basso del podio troviamo, Sapori&Dintorni Conad Crema alla nocciola (con latte). Una linea particolare della Conad che ha quasi sempre certificazioni Dop o Igp. Come nel caso della crema spalmabile dove vengono utilizzate solamente nocciola Piemonte Igp. Il suo sapore è particolarmente dolce e si avvertono delle note di zucchero nel palato.

Al quarto posto troviamo un ex equo. Con la Nutella Ferrero (con latte) ovvero una delle più vendute. Gli ingredienti presenti in etichetta sono sette e viene prodotta in ben 9 stabilimenti nel mondo. A posizionarla in questo punto sono il sapore troppo dolce ed il profilo aromatico costruito, dove gli ingredienti fondamentali si sentono poco.

A pari merito troviamo la Nocciolata senza latte-Crema al cacao e nocciole bio senza latte della Rigoni di Asiago. Gli ingredienti che troviamo in etichetta sono: zucchero grezzo, pasta di nocciole 19,5%, olio di semi di girasole, cacao magro in polvere 11%, burro di cacao, lecitina di soia, estratto di vaniglia.

La consistenza è cremosa e ben raffinata anche se da una sensazione di collosità. Al naso e al palato si sentono le note di nocciola com’è giusto che sia, ma resta una sensazione di alcol e di note vintage nel retrogusto. Quindi adesso che conosci la classifica del Gambero Rosso, la prossima volta che vuoi acquistare per te o per i tuoi figli una buona crema alla nocciola sai che cosa scegliere!