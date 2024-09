Cuccioli abbandonati in strada salvati dai Carabinieri

Nella mattinata del 21 settembre c.a. a Lenola (LT) in località le strette, in un canale di scolo, personale della locale Stazione ha tratto in salvo n. 3 cuccioli di cane, di probabile taglia media, razza meticcia, che ignoti hanno abbandonato all’interno di una scatola di cartone.

Gli animali sono stati prontamente recuperati e affidati a una società animalista di Fondi.