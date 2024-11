Per avere la cucina sempre ordinata ci sono 5 oggetti da far sparire subito: li teniamo tutti

Una cucina sempre ordinata è il sogno di molti: ecco 5 oggetti da far sparire per ottenerla.

Si tratta, forse, della stanza della casa in cui trascorriamo la maggior parte del nostro tempo. La cucina è, infatti, il cuore della nostra abitazione, il luogo dove prepariamo e spesso gustiamo il cibo con le persone a noi care. Non c’è da sorprendersi, dunque, se teniamo a renderla esteticamente piacevole, oltre che pulita per una questione di igiene. Se vuoi che la tua cucina, quindi, sia sempre in ordine, ci sono 5 oggetti che è il momento di far sparire.

Ammettiamolo, tendiamo tutti ad accumulare un po’ di cose inutili, soprattutto in ambienti molto utilizzati. Ci ritroviamo sempre a pensare che, chissà, prima o dopo potrebbero tornarci utili e finiamo per conservarle anche quando non sono funzionali o non ne abbiamo davvero bisogno. Ecco, nel caso della cucina, di quali si tratta.

Cucina sempre ordinata: fai sparire questi 5 oggetti

Ovviamente, non in tutti i casi occorre buttare via gli oggetti in questione: ce ne sono alcuni che hanno un certo valore e che, davvero, potrebbero servirci un domani. E possiamo riporli altrove per recuperarli all’occorrenza. Altri, invece, non hanno altro scopo se non “riempire” la cucina e conferirle un aspetto disordinato e caotico.

Iniziamo, allora, con tutti quei bicchieri, quelle tazze e tazzine che sono ormai rovinati e inutilizzabili, magari spaiati. Conservarli non ha senso e finiscono solo per riempire ripiani, mensole e credenze. Ecco, allora, che possiamo liberarcene e guadagnare spazio. E che dire di quei canovacci e quelle spugnette che ormai hanno fatto il loro corso, sono irrecuperabili a causa dell’usura, ma continuiamo a tenere appesi o distribuiti qua e la? Meglio gettarli via o trovare il modo di riutilizzarli, ma facendoli sparire definitivamente dalla cucina.

Un occhio di riguardo, poi, ai tanto amati recipienti in plastica. Utilissimi, è vero, ma all’occorrenza. Evitiamo, quindi, di tenerli in giro, magari impilati su di un ripiano o accatastati in uno dei pensili principali. Sistemiamoli laddove siano facili da raggiungere, ma lontani dallo sguardo. Lo stesso si può dire di quegli elettrodomestici che non usiamo con regolarità. Se, ad esempio, non siamo soliti servirci del tostapane, che senso ha tenerlo in bella mostra a prendere polvere e occupare spazio?

Infine, ma non per importanza, attenzione agli alimenti. Che si tratti del frigo o della dispensa, l’ordine e l’igiene sono fondamentali. Assicuriamoci, quindi, di non lasciare confezioni semi-vuote, di non conservare cibi scaduti solo perché non li consumiamo spesso e non abbiamo notato la data di scadenza e così via. Piccoli accorgimenti che faranno la differenza.