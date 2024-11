Dal 15 novembre scatta l’obbligo per tutti gli automobilisti: adeguati o saranno guai

Adeguati o saranno guai: dal 15 di novembre scatta l’obbligo per gli automobilisti. Cosa bisogna fare e quali sono i rischi se non si rispetta la Legge.

La sicurezza alla guida è fondamentale. Per tutelare la propria incolumità e quella delle altre persone è necessario rispettare il Codice della Strada. Inoltre, è indispensabile adottare alcune precauzione al fine di evitare di ritrovarsi in spiacevoli situazioni.

Ancora, occorre assicurarsi che il proprio veicolo sia sicuro e munito di assicurazione. Ci sono, poi, delle importanti scadenze che bisogna ricordare quando si parla di automobili. Per esempio è necessario sapere quando si deve fare la revisione, quando scade la patente o pagare il bollo.

Tra le date da tenere a mente c’è anche quella del 15 novembre. Da quel momento in poi per tutti gli automobilisti scatta infatti questo obbligo.

Dal 15 novembre scatta l’obbligo per tutti gli automobilisti: ecco che cosa bisogna fare

Il 15 novembre è una data importante da ricordare per tutti gli automobilisti. Per chi non lo sapesse da questo momento in poi è obbligatorio dotare il proprio veicolo di catene da neve o di gomme invernali. Con l’arrivo della brutta stagione le strade si fanno via via sempre più pericolose e talvolta possono essere anche innevate e ghiacciate.

Dunque, l’unico modo per circolare sicuri è quello di munirsi di questo fondamentale accessorio. Per quanto riguarda le catene, devono essere ovviamente omologate, cioè devono rispettare determinati standard qualitativi. A tal proposito, la normativa stabilisce che possono essere commercializzate esclusivamente catene da neve contrassegnate con il marchio UNI, EN o equivalente (ÖNORM V5117 per le catene prodotte all’estero e dispositivi supplementari di aderenza rispondenti alla ÖNORM V5119).

Per scegliere le giuste catene da neve bisogna considerare innanzitutto la dimensione degli pneumatici. Il costo può variare da 40 euro per quelle più piccole, fino ad arrivare anche a 300 euro per quelle più grandi. Se l’auto non è catenabile poiché magari non ci sono catene sufficientemente grandi, bisogna necessariamente acquistare delle gomme invernali.

In alternativa, è possibile optare anche per le catene di tipo “ultrasottile” oppure i “ragni”, facili da montare e in grado di garantire un’aderenza su strade ghiacciate e innevate ancora superiore, a fronte però di un prezzo più alto.

L’obbligo di tenere in auto catene da neve o di montare gomme invernale ha inizio, come abbiamo visto, il 15 novembre e termina il 15 aprile successivo. È valido praticamente su tutto il territorio nazionale, soprattutto in montagna e in zone dove le condizioni meteorologiche possono peggiorare improvvisamente. Si ricorda, tuttavia, che in alcune regioni le date potrebbero variare leggermente.