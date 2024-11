Dal Bayern alla Juve a gennaio: affare a soli 5 milioni, vogliono liberarsi del campione

Per la Juve la questione del nuovo centrale è diventata prioritaria: il difensore può arrivare dal Bayern Monaco per appena 5 milioni.

La Juventus, ormai, non può più nascondersi: a gennaio dovrà intervenire sul mercato per prendere un nuovo centrale. Dopo l’infortunio di Gleison Bremer, è arrivato anche il preoccupante stop per Juan Cabal. Il colombiano si è infortunato in Nazionale: ha subito una lesione al crociato del ginocchio sinistro. La sua stagione è dunque già finita, dovrebbe essere operato a Lione la prossima settimana.

Già prima della pessima notizia arrivata dalla Colombia, Giuntoli sembrava intenzionato a muoversi durante il mercato di riparazione, e quella volontà si è ora trasformata in necessità. Il problema è sempre lo stesso: in cassa ci sono pochi liquidi per poter prendere un profilo di rilievo. Si era parlato dell’ex Inter Milan Skriniar, ormai relegato in panchina da Luis Enrique al PSG. Ma per arrivare allo slovacco la Juve potrebbe optare solo per la soluzione del prestito. Pagargli lo stipendio (circa 11 milioni) sarebbe poi un problema.

Gli altri profili graditi a Thiago Motta costano parecchio o sono inarrivabili. Kiwior dell’Arsenal sembrava un obiettivo abbordabile, ma dopo l’infortunio di Calafiori i Gunners non vogliono cederlo. Stessa cosa per Tah del Leverkusen: il tedesco dovrebbe concludere la stagione in Bundesliga per poi liberarsi a zero a giugno.

Si è parlato dell’arrivo a zero dello svincolato Sergio Ramos, che però pretenderebbe uno stipendio troppo alto. Stessa storia per Maguire dello United. Si è allora tirato in ballo il nome di Casale, che potrebbe uscire già a gennaio o di Lorenzo Pirola, passato dalla Salernitana all’Olympiakos.

Il difensore centrale per la Juve costa 5 milioni, lo vende il Bayern

Giuntoli, però, preferirebbe un nome diverso: un difensore esperto e di caratura internazionale. Per questo si è parlato anche di Eric Dier, centrale trentenne del Bayern Monaco. Dier non è un intoccabile nella squadra bavarese e potrebbe quindi essere ceduto. Il prezzo? Intorno ai 5 milioni per il cartellino. Al Bayern possono dunque essere aperti all’idea di una cessione: l’ex Spur è considerato un esubero.

Si tratterebbe dunque di una soluzione abbastanza sostenibile per le casse bianconere. Dier, che è cresciuto nello Sporting Lisbona prima di trasferirsi al Tottenham e poi al Bayern, ha figurato bene soprattutto in Premier League e con la Nazionale inglese. Si tratta di un centrale molto duttile (può giocare anche sulla fascia o a centrocampo), bravo ad avviare l’azione e con un buon senso della posizione.

Su di lui c’è anche il Napoli: Antonio Conte conosce bene Dier, avendolo allenato al Tottenham e potrebbe averlo chiesto a De Laurentiis. L’inglese potrebbe però preferire la Juve, dove dovrebbe essere più facile trovare spazio.