Dalla scelta del monitor alla posizione sulla sedia: attenzione a come lavori al pc, le conseguenze a cui nessuno pensa

I lavori al pc sono diventati la maggior parte di quelli che vengono svolti dalle persone comuni oggigiorno. Ecco i dettagli al quali devi fare caso!

È abbastanza normale entrare a contatto con un pc nell’arco di una sola giornata, anche per diverse volte magari. Ma avendoli inseriti nella nostra routine quotidiana in maniera così importante, siamo sicuri di utilizzarlo in maniera consona? Per poter stare tutte quelle ora davanti ad un PC occorre avere ben chiare e posizioni da assumere per non rischiare di crearci danni permanenti alla postura o alla vista.

Il problema può sembrare banale, ma noi stando al computer per diverse ore non facciamo nulla di buono al nostro corpo. Stiamo spesso e volentieri in posizioni errate che vanno ad influire sulla nostra salute. Capiamo quindi insieme quali dovrebbero essere le posizioni migliori da tenere nelle ore in cui ci troviamo al PC.

Il PC va posizionato in un modo specifico

Partiamo dallo schermo. I nostri occhi dovrebbero guardare dritto il centro alto dello schermo. Così da permettere al nostro collo di essere naturalmente leggermente inclinato verso il basso, non creandoci fastidi posturali. Le braccia dovrebbero trovarsi poggiate sulla scrivania, le gambe in posizione ergonomica sulla sedia, tenendo un angolo di 90 gradi.

A schiena ovviamente poggiata sullo schienale. Lo schermo, meglio se largo, dovrebbe trovarsi a circa due spanne dal nostro viso, quindi tra i 40 e i 70 cm di distanza. Ora che avete ben chiara la posizione da assumere davanti ad un PC, vediamo come dovrebbe essere lo schermo. Quando possibile, si dovrebbe sempre prediligere uno schermo largo e ampio. Con la possibilità di alzarlo e inclinarlo sarebbe la ciliegina sulla torta.

Essenzialmente la cosa a cui fare maggiormente attenzione è la postura che assume la spina dorsale. Il collo non deve essere storto o scomodo, la testa grava sulla schiena; quindi, deve essere posizionata in modo da non andare a creare un angolo sbagliato. Angolo che andrebbe poi a spingere la parte lombare a tenere una curva meno importante, perdendo quindi l’utilità della sedia ergonomica, quando presente. Morale, ogni piccola componente della posizione davanti al PC è piena, di conseguenza, quando affrontata in maniera sbagliata. E la vista è la seconda vittima, quindi non rimanete troppo vicini a vostro schermo.