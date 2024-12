Daniele Pecci, chi è l’attuale compagna: amata attrice, l’abbiamo vista tutti in TV

Daniele Pecci è un volto assai noto al pubblico della RAI, ma anche la sua compagna è un personaggio familiare ai telespettatori: chi è?

Da anni Daniele Pecci è un attore che presta il suo volto ad amati protagonisti della fiction italiana. Il cinquantaquattrenne romano si divide fra teatro, cinema e serie televisive, ma è proprio sul piccolo schermo che ha finora incontrato il suo maggior successo. Negli ultimi tempi, per esempio, è stato apprezzato nel ruolo del dottor Cesare Corvara in Cuori.

Precedentemente era stato protagonista de Il bello delle donne, di Orgoglio, di Come fai sbagli e de L’ultimo padrino. Probabilmente, grazie ai suoi tanti lavori nelle fiction, è oggi uno degli attori più amati del piccolo schermo. L’attore sa ospite di Caterina Balivo a La volta buona per parlare della nuova fiction in onda su RAI 1 Sposami, con Francesca Chillemi. E chissà se dirà qualcosa della sua vita privata. L’attore è infatti molto geloso della sua privacy e non condivide sui social o altrove informazioni sui suoi amori e la sua famiglia.

Eppure l’attuale compagna di Daniele Pecci è una donna molto famosa. Anche lei un’attrice. Sapete di chi si tratta? Sappiamo che i due stanno insieme dal 2011 e vogliono viversi la loro storia lontano dai riflettori. Sono anche genitori di una figlia, Viola, nata nel 2016. Pecci ha però anche un altro figlio, avuto anni prima da un’altra donna. Il primogenito è del 2008 e si chiama Francesco: il ragazzo è nato dalla relazione dell’attore con Barbara Bonanni.

La compagna famosa di Daniele Pecci: chi è?

Daniele Pecci fa coppia fissa da anni con Anita Caprioli, una sua collega. Anita è un’attrice molto conosciuta, anche se ultimamente sta lavorando poco. Non si è ritirata. Sceglie però di partecipare a pellicole più di nicchia, di lavorare con registi giovani.

In passato ha partecipato come protagonista ad alcuni film cult, da Tutti giù per terra di Davide Ferrario a Santa Maradona di Marco Ponti. Nel 2003 ha partecipato anche alla commedia corale di Carlo Verdone Ma che colpa abbiamo noi. Era in Manuale d’amore di Venerosi e ha partecipato alla serie Immaturi.

Nel 2021 è tornata in tv nella miniserie di Alessandro Genovesi Ridatemi mia moglie. Poi ha partecipato anche alla prima stagione di Vita da Carlo, di Verdone. Ultimamente ha lavorato in alcuni episodi della serie TV Hotel Portofino, dove recita anche il suo compagno Pecci.