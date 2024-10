Daniele Scardina, gli fanno una domanda su sua madre: la risposta commuove proprio tutti

L’ex pugile 32enne Daniele Scardina ha commosso tutti con una risposta su sua madre: ecco cosa ha detto ai microfoni de Le Iene

Daniele Scardina, conosciuto anche come King Toretto, è il famoso ex pugile che nel febbraio del 2023 ha subito un’emorragia cerebrale che l’ha portato a dover subire un’operazione d’urgenza. Il 10 marzo successivo finisce in coma farmacologico e le sue condizioni vengono ritenute gravi. Per fortuna, il 20 dicembre torna a casa.

A più di un anno dall’incidente, il ragazzo di Rozzano è stato protagonista di un servizio de Le Iene, andato in onda il 27 settembre, a cura di Nicolò De Devitiis, conosciuto sui social come Divanoletto. L’inviato ha passato una giornata insieme a lui e alla sua famiglia tra momento goliardi e altri di infinita dolcezza.

Daniele Scardina, la risposta sulla madre commuove e intenerisce i telespettatori

Nel corso del servizio, Daniele Scardina si mostra forte e motivato nel recuperare appieno tutte le funzioni motorie. Per riuscirci si sottopone a rigorosissime fisioterapie e ad aiutarlo con amore ci sono sua madre e suo fratello. È proprio quando si tratta di parlare della madre che il 32enne commuove sia Devitiis che molti dei telespettatori che successivamente si sono riversati sul suo profilo Instagram, commentando i post con parole d’affetto.

L’ex pugile confessa all’inviato di sentirsi un peso per la madre che è costretta a fare grandissimi sacrifici per accudirlo e rischia di piangere. In uno spezzone successivo, quando invece viene chiesto alla madre come fosse cambiata la sua vita, lei risponde: “La vita mia è cambiata tanto, tantissimo. L’importante però è che lui (Daniele, ndr) sia qui”. Dopo lo bacia in fronte e tutti e tre si commuovo per qualche istante. Il servizio è stato anche un momento per Daniele per conoscere due suoi idoli musicali: Gigi D’Alessio e Geolier.

In molti, soprattutto quelli che hanno imparato a conoscerlo grazie alle sue apparizioni in TV, come ad esempio alla partecipazione di Ballando con le Stelle nel 2020, in questi minuti si stanno chiedendo se potrà mai tornare il Daniele di sempre. La dottoressa, nonché sua fisioterapista, nel servizio de Le Iene non ha dato certezze sui tempi, ma si è mostrata molto convinta del fatto che Scardina possa farcela grazie all’enorme forza di volontà e impegno.