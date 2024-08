Danneggiano e manomettono il contatore dell’acqua. Denunciata una coppia

In data odierna a Priverno (LT), i Carabinieri della locale Stazione, a conclusione di specifica attività investigativa, hanno deferito in stato di libertà, per il reato di concorso in furto aggravato, una coppia di coniugi, classe 51 lui e classe 55 lei, di Roccasecca (LT).

I due coniugi sono ritenuti responsabili, a seguito di controllo effettuato in data 24 luglio c.a., con la collaborazione con il personale della società che fornisce l’acqua, di aver danneggiato e manomesso, attraverso la rimozione della lente di calibratura per la riduzione del flusso applicata dalla predetta società, il contatore dell’acqua che era intestato alla defunta madre del 73enne.