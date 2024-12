Debiti 2023, questi si estinguono in automatico nel 2025: gioia per migliaia di famiglie

Attenzione: dal primo gennaio 2025, molti debiti risalenti al 2023 si estingueranno automaticamente. Succede con la prescrizione. Scopriamo di quali si parla.

Migliaia di famiglie potranno tirare un vero sospiro di sollievo, poiché non dovranno più pagare alcuni debiti. La prescrizione, com’è noto, indica il periodo entro cui un credito può essere fatto valere. Una volta scaduto tale lasso temporale, per legge, il debito si estingue in automatico. E non può più essere dunque richiesto dal creditore. A meno che non ci sia stata una notifica (che azzera il conteggio) o sia stata intrapresa un’azione legale.

Nel 2025 potrebbero dunque essere annullati i debiti con prescrizione quinquennale (risalenti dunque al 2020 e al 2019). Si tratta di sospesi collegati a mancati pagamenti di bollette telefoniche, canoni di locazione, multe stradali, spese condominiali ordinarie, eccetera. Decadranno anche i debiti con prescrizione decennale (relativi al 2015). Cioè fatture insolute, prestiti e finanziamenti, mutui, tasse e imposte come l’IMU, ticket sanitari, eccetera.

Prescrizione nel 2025 per debiti risalenti al 2023

I debiti relativi al 2023, secondo quest’ottica, non dovrebbero tuttavia rientrare in nessuna delle due prescrizioni, dato che nel 2025 non avranno raggiunto la soglia minima quinquennale. In realtà esistono anche debiti con prescrizione triennale…

Alcuni debiti si prescrivono infatti in tre anni. Succede così, per esempio, per i pagamenti per prestazioni di lavoro superiori a un mese o i compensi per opere professionali. Anche l’odiatissimo bollo auto si prescrive dopo tre anni, ma solo a partire dal primo gennaio dell’anno successivo alla scadenza. In quest’ottica, nel 2025, sarà prescritto il bollo auto che doveva essere pagato nel 2021.

Nel 2025 si prescriveranno anche alcune bollette di luce, acqua e gas emesse nel 2023, così come delle spese condominiali dovute dall’inquilino nell’anno precedente. La prescrizione parte dall’ultimo giorno utile per il pagamento. Per questo è molto importante fare attenzione alle scadenze.

Vanno in prescrizione triennale anche i bollettini per la riscossione di tasse locali, come per esempio le tasse sui rifiuti urbani (la TARI). Dovrebbero poi decadere nel 2025 anche i debiti relativi al 2023 per alcuni contributi previdenziali e assistenziali… I tre anni rappresentano poi il periodo di prescrizione per debiti relativi ad abbonamenti a riviste, pagamento dei canoni di leasing e assicurazioni, e per diritti di segreteria e altri diritti dovuti agli uffici pubblici.

Alcuni di questi debiti sono legati a rapporti continuativi, come gli abbonamenti o i contributi, e quindi la legge prevede un termine di prescrizione più breve per evitare contenziosi lunghi nel tempo.