Denzel Washington torna con due nuovi capitoli del suo capolavoro: fan in trepidante attesa

Due nuovi capitoli per l’iconico capolavoro di Denzel Washington: l’annuncio che entusiasma i fan.

Non ha certo bisogno di presentazioni Denzel Washington, la cui carriera eccezionale e talento indiscusso lo collocano di diritto tra le star più amate e acclamate del cinema americano. E, a quanto pare, ha intenzione di stupire ancora i suoi innumerevoli fan: in arrivo due capitoli del suo celebre capolavoro, l’annuncio manda in visibilio il pubblico.

Ci sono pellicole che hanno la capacità di imporsi all’attenzione, di suscitare emozioni prepotenti, di restare impresse nella memoria di coloro che scelgono di godersi ogni fotogramma. E, in questo, i film di Denzel Washington raramente deludono. Ecco perché le sue ultime dichiarazioni hanno fatto così tanto scalpore ed entusiasmato i fan di tutto il mondo. Ecco cos’ha svelato nel dettaglio.

Denzel Washington, due nuovi capitoli per l’iconico capolavoro: cos’ha detto

Non si è parlato d’altro, negli ultimi tempi, se non de “Il Gladiatore 2”. Il seguito del colossal che ha fatto la storia e che vedeva protagonista Russel Crowe ha catalizzato la curiosità del pubblico e scatenato un senso di trepidante attesa. Nella pellicola troviamo anche Denzel Washington nei panni dell’imperatore Macrino. E pare che proprio in occasione della promozione del film, l’attore avrebbe sganciato una vera e propria bomba ad “Esquire”.

A quanto pare, l’attore avrebbe confermato che uno dei suoi lavori più amati sarebbe pronto a fare ritorno con due capitoli. Parliamo, ovviamente, di “The Equilizer” che, dunque, dovrebbe avere ben due ulteroiri seguiti. “Ho detto a Sony che avrei fatto un altro Equalizer, e stiamo facendo il quattro e il cinque” avrebbe spiegato l’attore. “Ho capito che i film di Equalizer sono anche per me, perché sono per la gente. Vogliono che vada a prendere i cattivi”.

Come sapranno i fan appassionati, nei film in questione Washington presta il volto a Robert McCall, ex-marine e agente della D.I.A. dotato di una serie di abilità straordinarie e specializzato in situazioni pericolose. E, sebbene pare che l’attore avesse annunciato, non molto tempo fa, che presto sarebbe andato in “pensione” e che solo una manciata di film lo separavano dal ritiro, a quanto sembra ciò non accadrà a stretto giro.

Non resta, dunque, che attendere per scoprire maggiori dettagli in merito alle prossime due pellicole di “The Equilizer”: il pubblico, ovviamente, freme già per sapere attorno a cosa ruoterà la trama e quando potrebbero vedere la luce, quanto dovrà aspettare.