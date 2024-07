Deposito e spaccio di droga al bar, il Questore lo chiude per 15 giorni

La Polizia di Stato – Questura di Latina ha dato esecuzione in data odierna al provvedimento adottato dal Questore di Latina che prevede la sospensione della licenza della somministrazione di alimenti e bevande per giorni 15 nei confronti di un bar sito nel comune di Priverno, provvedimento emanato ai sensi dell’art.100 T.U.L.P.S.

In particolare, l’emissione del citato ordine è conseguente ad una segnalazione dei Carabinieri di Priverno che, al termine di una mirata attività di indagine di polizia giudiziaria, hanno accertato come bar venisse utilizzato dal proprietario quale luogo di deposito e spaccio di stupefacenti. Al riguardo il proprietario è stato arrestato dai militari di Priverno per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

La Squadra Amministrativa della Questura, analizzati gli elementi in argomento, hanno consentito al Questore di poter adottare il provvedimento della chiusura immediata del bar ai sensi dell’articolo 100 delle Leggi di Pubblica Sicurezza per il grave rischio e nocumento alla collettività provocati dalla condotta delittuosa del titolare.