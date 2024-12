Deposito Supersmart di Poste, in pochissimi sanno questa caratteristica: è un gran vantaggio

Attivazione del Deposito Supersmart? Fai attenzione a questo dettaglio per non perdere i vantaggi esclusivi del servizio.

I detentori del Libretto Postale Smart di Poste Italiane, possono accedere alla possibilità di utilizzare uno strumento pensato per accrescere i propri risparmi in modo sicuro e conveniente. Si tratta di Deposito Supersmart, il servizio grazie al quale è possibile risparmiare una determinata somma per un periodo di tempo prestabilito.

Il possessore del Libretto Smart, tuttavia, dovrà sostenere un tasso di interesse maggiore. In questo caso specifico, il rendimento annuo lordo promesso da Poste Italiane ammonta al 2% al momento della scadenza. Per accantonare la somma all’interno del Deposito Supersmart, il minimo richiesto coincide con 500 euro, con la possibilità di aumentare la cifra per multipli di 50 euro.

Oltre al minimo di partenza, le somme contenute all’interno del libretto, dovranno rimanere vincolate per un periodo di tempo di almeno 360 giorni. In questo modo, dunque, i clienti di Deposito Supersmart potranno beneficiare del tasso di rendimento del 2%.

Poste Italiane: ritira subito il denaro dal Deposito Supersmart

Nonostante la convenienza di questo tipo di prodotti, spesso molti clienti decidono di non attivare uno strumento di accumulo, come il Deposito Supersmart. L’idea di lasciare una somma di denaro accantonata anche per un anno, risulta essere ancora poco radicata e chiara tra i clienti di Poste Italiane. In merito a questa casistica, il Gruppo di telecomunicazioni nazionali ha pensato di aggiungere al Deposito del Libretto Smart, una peculiarità estremamente vantaggiosa.

Il detentore del Deposito Supersmart, difatti, potrà disattivare parzialmente o totalmente il prodotto in questione in qualsiasi momento dell’anno senza incorrere in ulteriori conseguenze o pagamenti extra. Pertanto, quest’ultimo sarà libero di riscattare una parte o l’intera somma accantonata anche prima della scadenza prestabilita dei 360 giorni. L’unica differenza, tuttavia, risiede nell’applicazione del tasso di interesse sulla somma.

In questo caso, il tasso subirà una leggera variazione, applicando la percentuale base in base vigente al momento della disattivazione del servizio. È bene ricordare come il tasso base del Libretto Smart di Poste Italiane, venga comunque aggiornato e cambiato continuamente nel corso del servizio. In questo preciso momento dell’anno, difatti, la percentuale del rendimento delle cosiddette somme libere depositate all’interno del Libretto Smart coincide con lo 0,001%.