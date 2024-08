Detenzione ai fini di spaccio, denunciato 34enne a Formia

Durante la giornata del 5 agosto 2024 i Carabinieri del N.O.RM. – Sezione Radiomobile di Formia (LT) nell’ambito di specifiche attività del controllo del territorio, ed in particolar modo rivolte al contrasto e prevenzione dello spaccio di sostanze stupefacenti, deferivano in stato di libertà una persona di 34 anni, originario della provincia di Napoli, già noto alle FF.OO. per precedenti specifici in materia.

Il predetto, a seguito di perquisizione veicolare, veniva trovato in possesso di grammi 32 di hashish occultati all’interno di un marsupio nonché la somma in contanti di euro 960,00, il tutto sottoposto a sequestro.