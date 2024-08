Detenzione di arma clandestina, ricettazione, riciclaggio

Nell’ambito dell’attività di prevenzione e repressione del fenomeno dei furti commessi in danno alle attività commerciali della città di Aprilia, nella notte del 08 agosto c.a., nel corso di un mirato servizio notturno sviluppato nell’ambito di strategie di contrasto pianificate ed attuate nelle attività del Reparto Territoriale Carabinieri di Aprilia, attraverso l’articolazione della Sezione Radiomobile veniva tratto in arresto e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria un soggetto di nazionalità kosovara per i reati di

cui agli artt. 648 C.P. (ricettazione), 648 bis (riciclaggio) e 23 della Legge del 18 Aprile 1975 (detenzione di arma clandestina).

All’atto del controllo il soggetto veniva sorpreso con una pistola con matricola abrasa, predisposta per fare fuoco, e di un motoveicolo con telaio rubato munita di targa regolamentare.