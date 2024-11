Diana Del Bufalo si confessa: “Attacchi di panico e traumi. Lavoro? Loro mi disgustano”

Diana Del Bufalo senza freni fra lavoro e vita privata; la conduttrice televisiva ammette: “Soffro di attacchi di panico” cosa ha raccontato.

Galeotta l’esperienza nel talent show di Maria De Filippi; nel 2010 Amici ha aperto le porte del successo alla simpaticissima Diana Del Bufalo che dopo quell’esperienza ha popolato il panorama artistico italiano con le sue performance.

Ma presto le si sono aperte le porte della conduzione, impossibile dimenticarla a Colorado. Anche interpretazioni cinematografiche fanno parte della sua esperienza nelle vesti di attrice. L’abbiamo vista recitare come co-coprotagonista nel film comico di Massimo Boldi, Matrimonio a Parigi.

La bella attrice romana è stata raggiunta dai microfoni del Corriere della Sera per parlare della sua carriera. In questa sede ha avuto modo di aprirsi un po’ di più anche su questioni più private e personali, facendo sapere di combattere da tempo contro brutti attacchi di panico. La confessione spiazza tutti.

Diana Del Bufalo, la confessione sugli attacchi di panico e i ‘problemi’ sul lavoro

Divenuta un volto televisivo molto amato, anche sui social Diana Del Bufalo ha conquistato milioni di fan che ogni giorno la seguono per scoprirla nel quotidiano. La giovane attrice si mostra nella sua spontaneità e genuinità ed è proprio per questo che piace al pubblico.

Al Corriere della Sera, Diana Del Bufalo ha parlato della sua carriera lavorativa, della sua vita privata facendo sapere di essere fidanzata da due anni con Patrizio, e di star vivendo un momento molto sereno. Ma è la confessione sugli attacchi di panico che coglie tutti di sorpresa: ecco cosa ha fatto sapere.

“Soffro da anni di attacchi di panico causati da una serie di traumi” – a quel punto le viene chiesto cosa le abbia scatenato tutto ciò, ma la giovane risponde di non poterne parlare apertamente dal momento che, essendo un personaggio pubblico, chiamerebbe in causa altre persone.

Tuttavia, la conduttrice italiana spiega che questa condizione che vive in determinate situazioni non si sposa perfettamente con il lavoro sul set, sul quale si è trovata in difficoltà: “Il mio lavoro non collima con quello che sono. C’è una meschinità e una vanità generale che mi disgustano. Ti prendono per una parte, e quelle scartate subito a parlati dietro” – ha detto.

Diana è seguita da una psicoterapeuta nel suo percorso di guarigione dal trauma. “Vado da una psicoterapeuta, le chiedo: ‘quando guarisco?’ Mi dice che ognuno ha i suoi tempi” – sebbene questa condizione la faccia sentire ‘limitata’ possiamo sicuramente dire che sul piccolo schermo non ha mai perso la sua verve in grado di intrattenere pubblico e telespettatori a suon di talento e risate.