Diario Di Una Escort Per Caso – tratto da una storia vera di Eliana Ferro

Genere: drammatico/erotico

Pagine: 263

Prezzo: 14 €

Fa la escort con il nome di Jessica dove riesce a mettere in luce tutta la sua femminilità e la sua ragguardevole fisicità. E’ ancora bellissima e in forma lei, nonostante abbia superato i 30 anni e le varie gravidanze. Ha tre figli, ancora tanto piccini, che sono la luce dei suoi occhi, e per loro è pronta davvero a tutti, anche a prostituirsi pur di donare loro una vita dignitosa. Mai si sarebbe aspettata fino a pochi giorni prima di arrivare a tanto ma la vita, si sa, a volte, oltre a essere assolutamente imprevedibile, può donarci tante preoccupazioni e svariati drammi! Certo che lei non se l’aspettava che quel bel ragazzo al quale aveva donato tanti anni prima il suo dono più prezioso, ovvero la sua verginità, una volta sposato sarebbe diventato il suo aguzzino. Niente lo aveva fatto intendere e nemmeno il fatto di aver costruito insieme una famiglia lo aveva reso una persona migliore. Anzi! Era pazzo, pazzo di gelosia. Lei non doveva truccarsi o vestirsi in maniera estrosa o leggermente provocante. I suoi capelli, tanto belli e lunghi, doveva tenerli nascosti, così come il suo corpo. Nessuno doveva guardarla e avvicinarla. Lei era sua, soltanto sua! E così la donna perde, giorno dopo giorno, ora dopo ora la sua identità, diventando una sorta di fantasma. Non ha più la forza di essere se stessa e di lottare fino a quando, un giorno apparentemente qualunque, decide di dire basta perché quello non è amore, ma pura follia! E lei deve lasciarsela alle spalle per il suo bene ma- soprattutto- per quello dei suoi bimbi che sono la luce dei suoi occhi e la sua stessa vita. Una vita che, come ogni madre che si rispetti, non può pensare di vivere lontano da loro. Ma, per una donna giovane con bimbi ancora piccoli, è davvero dura trovare un lavoro che le permetta di ottenere un buono stipendio. E lei- difatti- non riesce a trovarne uno degno in tale direzione. A questo punto ha paura: le porteranno via le sue creature? Le viene in mente che può tentare di fare la escort, del resto il suo ex marito la trattava come una poco di buono durante il loro matrimonio, con la differenza che non le deva un centesimo, dunque perché non provarci? E’ disperata e sente di non avere nulla da perdere, sebbene non sappia da che parte cominciare, come è normale che sia. Farà tanti, tantissimi incontri, alcuni dei quali la porteranno a riflettere, altri a soffrire. E altri ancora a capire che- in fin dei conti- lei lo sogna ancora il Principe Azzurro capace non solo di amarla ma- soprattutto- di rispettarla e di non calpestarla mai. Di non farla sentire solo un mero strumento di piacere ma di saperglielo anche donare in primis. Lo troverà? Ci sarà alla fine sia per lei che per i suoi adorati figli un happy end, oppure no? Tosto e sincero da fare male.

