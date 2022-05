Difendi Gaeta: presentata la documentazione. Venerdì 20 Marco Rizzo a Gaeta

Al lavoro e alla lotta era l’enfatica espressione con cui spesso si chiudevano i comizi del Partito Comunista nell’Italia degli anni 50. Un’Italia nata dalla Resistenza ancora libera di scegliere autonomamente la propria politica economica ed estera! Oggi invece che siamo schiavi dell’Unione Europea, della NATO, e delle grandi multinazionali d’oltreoceano, noi che viviamo già a fatica del nostro lavoro dobbiamo tornare a lottare ancor di più per i diritti sociali: per un lavoro dignitoso, una sanità e un’istruzione pubblica efficienti. Oggi abbiamo consegnato la documentazione per la presentazione della lista Difendi Gaeta – Partito Comunista, siamo orgogliosi di aver portato ancora una volta la Falce e Martello sui simboli elettorali della nostra città. Ringraziamo tutti i cittadini firmatari della presentazione della lista che hanno riposto fiducia in noi e nella nostra ormai decennale azione politica!

Nel pomeriggio invece saremo impegnati nel propagandare il nostro programma in Via Indipendenza, e Venerdì 20 saremo in piazza della Libertà con il Segretario Generale Marco Rizzo e il Candidato a Sindaco Benedetto Crocco. Ci troverete comunque tutti i pomeriggi dalle 17 in poi nella sezione di Via Indipendenza 206!

Comunicato stampa