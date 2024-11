Digitale terrestre risintonizza, arriva nuovo canale nazionale: cosa tratterà

Meglio risintonizzare il digitale terrestre: in arrivo un nuovo canale, ecco cosa tratterà.



Ammettiamolo: oggi non riusciamo proprio ad immaginarci senza tv. Questo dispositivo che, un tempo, era una rarità in casa, ormai occupa quasi ogni stanza della nostra abitazione. E, del resto, le reti ci offrono una così vasta scelta in fatto di format e prodotti che non trovare qualcosa che appassioni e risponda ai nostri gusti è quasi impossibile. Occhio, è il momento di aggiornare la lista: risintonizza il digitale terrestre, è in arrivo un nuovo canale nazionale.

All’inizio molti di noi, come giusto che fosse, non hanno apprezzato l’avvento del digitale terrestre. Col passare del tempo, però, ci siamo abituati alla sua “presenza” e abbiamo perfino imparato la procedura di ricerca canali e aggiornamento, molto utile quando la tv fa i capricci. E, proprio a Novembre, è in arrivo un nuovo canale che di sicuro non vorremo perderci: risintonizza il digitale.

Un nuovo canale nazionale: risintonizza il digitale terrestre

Se è vero che le piattaforme di streaming ormai vanno per la maggiore, perché ci offrono i contenuti che vogliamo, quando e come vogliamo, spesso senza interruzioni pubblicitarie e senza dover attendere intere settimane se non mesi tra l’uno e l’altro, è anche vero che la cara vecchia tv mantiene ancora intatto tutto il suo fascino. E che, a volte, è qui che troviamo qualcosa di interessante.

Ebbene, pochi sanno che da Novembre è attivo un nuovo canale: si tratta di CS24.Live che tutti possiamo sintonizzare in maniera gratuita. Lo stesso è attivo, ovviamente, 24 ore su 24 e lo troveremo alla numerazione 63 del Mux Persidera 3. Come anticipato, è un canale nazionale, dunque interessa cittadini di tutta la penisola.

Nello specifico, per quanto riguarda argomenti e contenuti, il canale proporrà notizie locali, ma anche internazionali, così come cronaca, spettacolo, cultura e musica. Pare che ospiterà anche programmi di grande interesse che potranno soddisfare i gusti più vari e le fasce di età più disparate.

Laddove non gradissimo in modo particolare l’idea di sintonizzare ogni volta il digitale da capo, non dimentichiamo che si può sempre attivare la sintonizzazione automatica. Tuttavia, bisogna tenere a mente che, talvolta, alcuni canali potrebbero non essere “agganciati” automaticamente e, dunque, rendersi necessario procedere alla “buona vecchia maniera”. Non resta che mettersi all’opera e godersi la bella novità.