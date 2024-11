Diletta Leotta, look stravolto lontana dalle telecamere: mai vista così

Diletta Leotta stravolge il suo look lontana dalle telecamere: la conduttrice svela in che rapporto è con la sua immagine.

Telecronista sportiva e conduttrice televisiva, Diletta Leotta è diventata col tempo uno dei personaggi clou nel panorama televisivo. Fra pochissimi giorni, il 5 novembre con esattezza, farà approdo sulla generalista andando in onda con il reality La Talpa. Dopo aver preso in mano le redini della conduzione, la bella Leotta si dice pronta a questo nuovo progetto in cui ha creduto e crede fermamente.

Una presenza che sa bene occupare la scena televisiva, quella di Diletta Leotta che non ha mai nascosto di avere una vera ‘ossessione’ per la sua immagine riflessa allo specchio. La conduttrice, a tal proposito, si è aperta un po’ di più in un’intervista con Il Corriere della Sera, al quale ha parlato proprio del rapporto con il suo corpo e con la sua immagine, davanti e lontana dalle telecamere.

Diletta Leotta si mette a nudo svelando il rapporto con il suo corpo

Davanti la telecamera, come d’altronde sui social, Diletta Leotta appare in ottima forma. Divenuta madre della piccola Aria nel 2023, nata dall’amore con il calciatore Loris Karius con il quale è convolata a nozze la scorsa estate, la bella telecronista sportiva ci ha messo davvero poco a riprendersi e a mostrarsi più bella che mai, riacquisendo le sue splendide forme.

Durante l’intervista, ai microfoni del Corriere della Sera, Diletta Leotta ha risposto alcune domande inerenti al suo aspetto fisico, rivelando che sebbene tenga particolarmente ad apparire in perfetto stato, la bilancia non le fa paura. Solamente durante la gravidanza, il suo ginecologo le consigliava di tenere a bada il peso e quindi la ‘costringeva’ a pesarsi più del solito.

A crearle una vera e propria ‘dipendenza’ sarebbe l’immagine riflessa allo specchio: “Dalla bilancia sono poco ossessionata, solo durante la gravidanza perché il mio ginecologo mi obbligava a pesarmi. Dallo specchio di più, ma solo quando lavoro, perché ci tengo a essere super, in tiro, sempre wow” – ha rivelato.

Tuttavia, se l’immagine è tutto nella sfera pubblica, è nel privato che Diletta Leotta decide di ‘spogliarsi’ di quella perfezione per essere invece più naturale fra le mura di casa. “Spente le luci invece ho bisogno di stare comoda. Nel quotidiano, poverino mio marito, gli tocca prendermi nature, in tuta e senza tacchi” – ha rivelato.