Dimentica WhatsApp com’era fino a ieri: in arrivo le nuove funzioni che stravolgono tutto

WhatsApp cambia un’altra volta faccia: l’ultimo aggiornamento introduce delle nuove funzioni a dir poco pazzesche.

WhatsApp è una delle app che utilizziamo più spesso ogni giorno in tutto il mondo. Grazie al suo avvento è completamente cambiato il nostro modo di comunicare a distanza. Da quando è stato lanciato sul mercato è diventato possibile scambiarsi messaggi, foto, video, audio, posizioni geografie e file di qualsiasi tipo con un semplice click.

Senza contare, poi, che si tratta di un’app dall’interfaccia semplice ed intuitiva che chiunque è in grado di utilizzare. Inoltre, è sempre in costante aggiornamento per rendere l’esperienza dell’utente più completa e piacevole.

A tal proposito, l’ultimo aggiornamento andrà ad introdurre delle novità sostanziali e non solo ‘estetiche’. Vediamo nel dettaglio che cosa cambierà.

WhatsApp: con l’ultimo aggiornamento arrivano delle nuove incredibili funzioni

WhatsApp è di nuovo pronto a cambiare volto e a diventare sempre più completo ed accattivante per gli utenti. Con l’ultimo aggiornamento vengono di fatto introdotte alcune novità che riguardano sia la parte funzionale che quella estetica.

In particolare, si tratta di modifiche sia già viste in passato dai beta tester, sia completamente inedite. Di recente gli sviluppatori hanno rilasciato tre aggiornamenti consecutivi in versione beta. Stiamo parlando delle versioni 2.25.5.21, 2.25.5.22 e 2.25.6.10. In questo frangente sono state dunque anticipate alcune delle novità che dovrebbero vedere tutti gli utenti nel corso delle prossime settimane o al massimo mesi.

Il primo cambiamento riguarda il menu delle chiamate. L’obiettivo è quello di riprogettare questa sezione per evitare le famose chiamate accidentali su WhastApp, che sono sfuggite a tutti noi almeno una volta nella vita. In pratica, al posto dei due pulsanti singoli per far partire chiamate e videochiamate, il team di sviluppo ha introdotto un pulsante che apre un altro menu da cui scegliere se far partire una chiamata vocale, una videochiamata o semplicemente condividere un link. Per le chat di gruppo è inoltre presente un’ulteriore voce per selezionare chi coinvolgere nella chiamata.

In secondo luogo, emergono dei nuovi indizi sul pulsante per parlare con Meta AI, l’Intelligenza Artificiale di WhatsApp. Pare che in futuro potrebbe essere disponibile un pulsante che, tramite una pressione prolungata, permetterà di avviare una conversazione vocale con Meta AI, ma sarà comunque presente lo spazio per scrivere.

Infine, presto arriveranno le animazioni nell’interfaccia utente. In altre parole, verranno implementate le animazioni nella barra di navigazione delle schede. Si precisa che le ultime due funzioni non sono ancora disponibili nemmeno per i beta tester, tuttavia ci sono buone probabilità che gli aggiornamenti vengano rilasciati per tutti in tempi relativamente brevi.