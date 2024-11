Djokovic, notizia terrificante: grande delusione tra i tifosi

Arriva una terribile notizia per tutti gli appassionati di tennis e soprattutto per i tifosi di Novak Djokovic: una grande delusione

Il campione di Belgrado non ha vissuto una grandissima stagione, vincendo solo la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Parigi, ma rimanendo a secco sia di titoli dello Slam che di Master 1000. E’ la prima volta che accade praticamente dall’inizio della carriera.

Il 2024 verrà ricordato come il primo anno in cui Djokovic non è stato più Djokovic. Il campione serbo non ha portato a casa nemmeno un titolo dello Slam, cosa che non succedeva da 7 anni, ovvero dall’annus horribilis 2017. In quell’occasione ci fu un grave infortunio al gomito a lasciarlo fuori per mezza stagione e a costringerlo addirittura ad uscire dalla top-10 in classifica.

Djokovic è sempre stato un mostro di continuità, uno che non ha mai lasciato nulla al caso e che con la voglia e la determinazione ha superato ogni ostacolo. In questa ultima parte di 2024 i tifosi si domandano se lo vedranno ancora in campo, considerando l’impegno alle ATP Finals di Torino. Pochi giorni fa Nole è stato immortalato con la sua splendida famiglia in quel delle Maldive, dove stava trascorrendo qualche giorno di meritato riposo.

A livello di classifica al momento sarebbe qualificato per il torneo dei maestri, pur se i pochissimi punti che lo separano da chi insegue non lasciano ancora la matematica certezza. Poi c’è da considerare la sua effettiva volontà di difendere il titolo conquistato nel 2023 (battendo il nostro Jannik Sinner), visto che in Serbia sono sicuri che non giocherà più fino all’inizio del 2025.

Djokovic fuori dalle ATP Finals: tutte le possibili combinazioni

Per capire se Djokovic sarà matematicamente qualificato alle Finals bisogna però fare dei calcoli, visto che si giocherà ancora in questa settimana prima dell’inizio del torneo di Torino (10-17 novembre).

In lizza per un posto insieme al serbo ci sono anche altri 3 tennisti, che lo seguono in classifica e sono: Casper Ruud, Alex de Minaur e Andrey Rublev. In questo momento Djokovic è bloccato a 3910 punti (sesto nel ranking) e non si muoverà da lì visto che non scenderà più in campo. A seguire c’è Ruud a 3855 punti, De Minaur, 8° con 3745 punti e Rublev, 9° con 3720 punti. Quest’ultimo assieme a Ruud è impegnato a Metz, mentre De Minaur nell’ATP 250 di Belgrado.

Per vedere Djokovic escluso devono verificarsi una serie di incastri: Ruud deve arrivare almeno in semifinale a Metz; Rublev deve vincere il torneo a Metz; De Minaur deve vincere il torneo a Belgrado. Detto questo, c’è anche l’ipotesi di un Djokovic autoescluso, anche se in tal caso dovrebbe pagare una multa pari al 5% del prize money ATP guadagnato in questo 2024, circa 200 mila dollari.