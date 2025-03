Dolore immenso per Antonella Clerici, l’annuncio: lutto in tv

Annuncio in diretta tv, un lutto clamoroso e un dolore immenso per Antonella Clerici, ma cosa è successo? Andiamo a scoprirlo.

Lacrime anche per i fan in una situazione davvero difficile da accettare per i personaggi che sono coinvolti.

Oggi ci troviamo a scrivere qualcosa che non avremmo voluto raccontarvi e che ci lascia davvero col fiato sospeso. Siamo di fronte, infatti, a un racconto fatto di tanto dolore e che è legato a un personaggio amatissimo come Antonella Clerici. Sui social network il pubblico risponde in maniera provata, non in grado di accettare quanto è accaduto.

Andiamo dunque a vedere da vicino questo lutto che colpisce la televisione e che ci spiazza, consapevoli che se ne parlerà ancora per giorni. I fan sono sempre molto legati a quello che accade, anche nella vita privata, ai loro personaggi preferiti, figuriamoci dunque se di mezzo c’è un lutto come questo.

Antonella Clerici dolore immenso, lutto in tv

A sette anni dalla morte di Fabrizio Frizzi, Antonella Clerici ha voluto ricordare questo straordinario personaggio a cui era molto legata. La conduttrice ha scritto su Instagram: “Sono già passati 7 anni, ma sei sempre nel cuore di tutti. Il tuo ricordo non passa mai Fabrizio Frizzi”.

La sua dolcezza e la semplicità che l’hanno accompagnato lungo la carriera ci hanno parlato di un uomo davvero unico. Questo lo capiamo ancora di più quando sentiamo i suoi colleghi parlare di lui. Sono in moltissimi, infatti, quelli che riescono a dare prova del loro affetto anche con un semplice gesto oltre che con le parole.

Era il 23 ottobre del 2017 quando, durante la registrazione di una puntata de L’Eredità, Fabrizio Frizzi venne colto da una lieve ischemica cerebrale e ricoverato d’urgenza al policlinico Umberto I. Venne dimesso a novembre dopo alcuni accertamenti.

Il 15 dicembre, dopo un periodo di riposo, torna a condurre L’Eredità che aveva lasciato per il periodo di degenza a Carlo Conti. Il 25 marzo del 2018 improvvisamente le sue condizioni peggiorano e dopo un’emorragia cerebrale viene ricoverato d’urgenza al Sant’Andera di Roma. Muore la mattina dopo ad appena 60 anni.

Ricorderemo Fabrizio per tanti programmi condotti, da Luna Park negli anni novanta a Soliti Ignoti più di recente, ma soprattutto per la sua umanità e la sua sincerità di fronte al pubblico. Un personaggio incredibile e di un’educazione sopra la media che sarà davvero difficile dimenticare e che nessuno sarà in grado di rimpiazzare nel cuore del pubblico.