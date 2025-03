Una domenica di grandi ambizioni per Roma e Lazio: ci si gioca l’Europa

Roma in serie positiva che gioca in casa contro il Como, Lazio che punta al quarto posto ospite di un Milan in piena crisi, è una domenica di grandi prospettive per Roma e Lazio

Il momento è propizio, sia per la Roma – in serie positiva da dieci turni – che per la Lazio, quattro partite senza sconfitte e quarto posto a bersaglio anche in considerazione di una Juventus in piena bufera.

Perché se è vero che la squadra di Thiago Motta ha vinto le ultime quattro partite di Serie A, bisogna dire che l’eliminazione dalla Coppa Italia a opera dell’Empoli ha gettato in piena polemica la stagione dei bianconeri, e in vivacissima discussione il futuro dell’allenatore sulla panchina della Juve.

La Roma ritrova il Como, Lazio a San Siro

Nel posticipo delle ore 18 la Roma ritrova il Como che, curiosamente per effetto del calendario di ritorno ridisegnato, ritrova proprio l’ultima squadra che aveva battuto i giallorossi: era il 15 dicembre e quel secco 2-0 fu commentato con estrema franchezza da Ranieri che aveva definito quella partita “un’occasione perduta per mano di una squadra che aveva più voglia di vincere…”.

Roma in serie positiva

Da allora la Roma non ha più fallito e ha sempre fatto punti a ogni uscita: dieci partite, sette vittorie (tra le quali quella del derby oltre alle ultime tre) e quattro pareggi con Napoli, Milan e Bologna. Un ruolino di marcia davvero eccellente per una squadra che punta con sempre maggiore decisione una quota europea che sembra finalmente raggiungibile. Ranieri si gode il momento migliore – a oggi – di quella che sarà la sua ultima stagione in panchina.

Il tecnico ha appena incassato il titolo di allenatore del mese di febbraio e la sconfitta nei quarti di Coppa Italia contro il Milan passa quasi inosservato in una stagione che sta prendendo una piega eccellente. A Ranieri il Como piace molto: “Squadra interessante, ben allenata da un tecnico intelligente e moderno – dice l’allenatore romano di Cesc Fabregas – sembra di rivedere il Parma anni ’90, squadra scomoda. Come andare dal dentista senza anestesia…”

Quanto alla squadra la Roma è quasi fatta. Ci sono alcuni dettagli in via di definizione: “Dovbyk sta recuperando ed è a disposizione. Deciderò all’ultimo. Anche Hummels è disponibile, sta bene”.

Lazio a San Siro per tenere lontano il Milan

Grandissima occasione per la Lazio che a San Siro, contro un Milan reduce da due sconfitte consecutive dopo il tonfo anche nel recupero contro il Bologna, ha una grandissima occasione. Quella di tenere lontani i rossoneri dall’Europa compromettendo in modo forse definitivo la difficilissima rincorsa della squadra di Sergio Conceiçao, ex eccellente, dai posti che porteranno in Champions League. È evidente che i pessimi risultati del turno di qualificazione agli ottavi abbiano compromesso in modo forse irrimediabile le chance di avere cinque squadre anche il prossimo anno. Saranno solo quarto. E la Lazio punta proprio a difendere il suo attuale quarto posto.

Quattro sono anche i risultati utili della squadra di Baroni, due pareggi dopo le due vittorie contro Cagliari e Monza. E un ultimo passaggio curiosamente ancora da San Siro con la sconfitta contro l’Inter in Coppa Italia. Un 2-0 forse troppo severo rispetto ai meriti di una squadra che non si è espressa male: “La sconfitta di Coppa è alle spalle, pensiamo solo al futuro e a quello che ci aspetta. Il Milan è una squadra con individualità importantissime che a oggi ha raccolto meno di quello che meritava e che in qualche caso ha vissuto anche partite sfortunate”.

I recuperi in casa Lazio

Quanto alla squadra la Lazio ritrova Provedel, ma non è ancora detto se sarà lui il titolare a San Siro: “Lo vedrete solo domenica…” dice Baroni che conferma anche il prossimo rientro di Patric e Romagnoli come quello di Vecino che tuttavia non partirà per Milano: “Gli parlerò per capire le sue sensazioni. Voglio sentire da lui come si sente e soprattutto quanto si sente di tornare in campo”.

Il calendario di Roma e Lazio

Lazio-Como si gioca domenica alle 18, arbitra Pairetto coadiuvato da Baccini e Imperiale con Giua quarto uomo, e Chiffi e Piccini al VAR.

Milan-Lazio è in programma domenica sera a San Siro alle 20.45: arbitra Manganiello coadiuvato da Passeri e Costanzo, quarto uomo Fourneau con Mazzoleni e Pezzuto al VAR.