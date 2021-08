Donna colpita con un pallino di una pistola ad aria compressa, nei guai due giovani

Il 3 agosto 201, in Minturno, i carabinieri della locale stazione hanno deferito all’a.g. due giovani, un 21enne ed un 25enne, trovati in possesso di una pistola ad aria compressa priva di tappo rosso completa di caricatore, una confezione semipiena di pallini in plastica, un coltello tipo “Butterfly” con lama in metallo di 11 cm. e lunghezza con apertura totale di cm. 22, il tutto occultato all’interno dell’autovettura a bordo della quale viaggiavano.

I suddetti soggetti sono stati localizzati dai militari dopo immediate ricerche avviate a seguito dell’allertamento di una donna che riferiva di essere stata colpita alle spalle da un pallino di plastica mentre passeggiava sul lungomare di Scauri.